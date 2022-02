Francesco Totti e Ilary Blasi nelle scorse hanno smentito la presunta crisi matrimoniale che, secondo varie testate, li avrebbe visti come protagonisti e che per oltre 24 ore aveva tenuto banco sui principali giornali e siti di Gossip.

Per smentire il tutto Blasi ha pubblicato una stories a cena al ristorante romano insieme al marito ai tre figli, mentre lui ha realizzato un breve video in cui ha spiegato: 'Mi sono stancato di dover smentire'

Totti rompe il silenzio

In seguito alle voci di una presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la coppia ha deciso di fare chiarezza.

Nella serata di martedì 22 febbraio, la conduttrice romana ha pubblicato su Instagram, una stories mentre si trovava a cena in un ristorante con il marito e i suoi figli.

Negli stessi minuti l'ex calciatore ha registrato un breve video, in cui ha smentito la crisi con la moglie Ilary. Totti ha spiegato: "Sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire", bollando poi il tutto come "fake news". Poi, l'ex calciatore - rivolgendosi alla stampa - ha chiesto rispetto per i figli visto che sono minori. Insomma, secondo quanto affermato, la coppia non avrebbe vissuto alcuna crisi.

I rumors sulla presunta crisi

Lo scorso lunedì 21 gennaio era iniziato a circolare un'indiscrezione secondo Francesco e Ilary dopo mesi di incomprensioni avevano deciso di prendere strade differenti.

Secondo tali rumors, la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata una litigata durante una gita di famiglia a Castel Gandolfo.

In poche ore era iniziata già a circolare con insistenza la voce di nuovi flirt, in particolare diverse testate avevano scritto l'ex calciatore si stava frequentando con donna: la romana Noemi Bocchi, 34 anni laureata in Economia.

Secondo tali pettegolezzi, la donna avrebbe conosciuto l'ex capitano della Roma grazie alla passione per il padel. Inoltre, era stata ipotizzata la sua presenza allo stadio Olimpico in occasione di Roma-Genoa in tribuna a pochi metri di distanza da Totti.

Interviene l'ex marito di Noemi

Poco prima della smentita dei coniugi Totti-Blasi, l'ex marito della presunta fiamma di Francesco Totti aveva commentato le voci che stavano circolando su Noemi Bocchi.

Si tratta di Mario Caucci, il quale non aveva smentito né confermato i gossip sull'ex moglie. Al tempo stesso, però, aveva spiegato: "Se fosse vero doveva usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia. Parliamo di cinque ragazzini che ne potrebbero subire le conseguenze".

Infine, l'ex marito di Noemi Bocchi aveva lanciato una frecciatina all'ex moglie: "Da tutta questa storia, se vera, c'è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano... tutta la mia comprensione".