Dopo 17 anni di matrimonio, la favola d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe giunta al capolinea. Ma non è tutto, stando ad alcuni rumors, l’ex calciatore della Roma avrebbe già una una nuova fiamma, Noemi Bocchi: 34 anni, divorziata e con due figli che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe più di una amica Li avrebbe fatti conoscere la passione in comune per il padel.

Il presunto addio

Nella giornata di lunedì 21 febbraio, su Dagospia è apparsa una bomba di Gossip su Francesco Totti e Ilary Blasi: “Favola alle battute finali?” Stando alle indiscrezioni, la coppia sarebbe in crisi da tempo.

Ad alimentare le voci di una presunta rottura sarebbe anche l’assenza della conduttrice romana al 45º compleanno dell’ex capitano della Roma. I due coniugi avrebbero discusso animatamente durante una gita al lago di Castel Gandolfo.

Si parla di presunto addio, poiché i due diretti interessati non hanno confermato o smentito i rumors sul loro conto. I motivi che avrebbero portato la coppia alla rottura non sarebbero stati resi noti.

Totti avrebbe già una nuova fidanzata

Come dicevamo, le notizie riguardanti la presunta rottura tra Totti e Blasi, non sono finite qui. Stando ad alcune indiscrezioni, l’ex calciatore avrebbe già una nuova fiamma. Stiamo parlando di Noemi Bocci, 34 anni è laureata in Economia.

I due si sarebbero ritrovati grazie alla passione comune per il padel.

Pare che Totti e Noemi stiano insieme da alcuni mesi, ma la notizia sarebbe diventata di entità pubblica solamente adesso. Inoltre, Noemi potrebbe avere accompagnato l’ex calciatore della Roma allo stadio Olimpico in occasione della partita Roma-Genoa. Va detto che anche in questo caso si tratta solo di supposizioni, poiché la news non è stata confermata da nessuno dei due diretti interessati.

Gli indizi sulla presunta rottura

Di recente, ci sono stati alcuni presunti indizi lasciati sul web che avrebbero fatto immaginare la crisi di coppia tra Blasi e Totti. Intanto, va detto che Francesco e Ilary da tempo non si mostrano più insieme sui social. Inoltre, il giorno del suo compleanno, l’ex calciatore ha festeggiato senza la moglie: un gesto che non avrebbe lasciato alcun dubbio.

Nonostante tutto, pare che i due avrebbero cercato in tutti i modi di risanare la frattura ma invano: la lite in una gita di famiglia al lago sarebbe stata la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, sempre secondo i rumors che circolano in queste ore. A tutti questi indizi, si unisce una recente intervista di Ilary Blasi. La conduttrice romana, incalzata sulla sua situazione sentimentale, ha affermato che una donna non dovrebbe mai dipendere dal proprio compagno: "Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo", aveva detto nell'intervista al magazine F. Infine, Blasi avrebbe smesso di indossare la fede nuziale.