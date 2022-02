Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno festeggiato San Valentino nella casa del GF Vip. I due concorrenti della sesta edizione del reality hanno fatto una cena romantica, ma qualcosa è andato storto. Infatti, Alessandro si è tagliato un dito mentre stava mettendo sul tavolo un oggetto di vetro. Il contenitore si è rotto e Basciano ha notato che il pollice ha iniziato a sanguinare. A quel punto, la fidanzata si è accorta della situazione e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato medicato.

GF Vip: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano cenano e il gieffino si taglia il dito

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni fanno sul serio. Infatti, i due protagonisti del Grande Fratello Vip hanno fatto una cena romantica da soli, per festeggiare la festa degli innamorati. Il piccolo tavolo per la coppia nata nella sesta edizione della trasmissione di Canale 5 è stato addobbato per San Valentino, con palloncini a forma di cuore sulle pareti e petali di rose a bordo piscina. Le cose sembravano procedere a gonfie vele, ma fra una chiacchiera e l'altra e sguardi complici, è accaduto un imprevisto. Infatti, Alessandro ha provato a sollevare un contenitore di vetro per portarlo in tavola ma, purtroppo, il manico ha ceduto ed è caduto per terra, provocando un taglio sul dito di Basciano.

GF Vip: il dito di Alessandro Basciano sanguina

In un primo momento, appena il contenitore di vetro è caduto a terra, frantumandosi, i due fidanzati hanno ironizzato sull'accaduto. Se da un lato Alessandro Basciano era dispiaciuto per quanto successo, dall'altro lato, Sophie Codegoni è scoppiata a ridere per la scena. Il concorrente della sesta edizione del GF Vip, dopo il guaio combinato, ha guardato la telecamera, ironizzando: ''Tutto a posto''.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha continuato a ridere, ma poi la sua espressione in volto è cambiata improvvisamente. Infatti, Basciano le ha mostrato la ferita e, a quel punto, Sophie ha capito la serietà della cosa e ha visto che il compagno si era fatto male e gli ha detto con gli occhi sbarrati: ''Amore''.

Don Basciano e Sophie

San Valentino di sangue

... lo abbiamo!#jeru pic.twitter.com/z2ei7jaiac — Amba Aradam (@Amba_aradam) February 13, 2022

GF Vip: a causa della ferita, Alessandro Basciano è stato medicato

La cena romantica di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, pertanto, è stata rovinata dal piccolo incidente accaduto al concorrente del GF Vip. A quel punto, l'influencer è stato medicato al pollice. Fortunatamente, il taglio non è stato profondo e per il protagonista del reality Mediaset non è stato necessario andare in ospedale. Nella serata di San Valentino è previsto un nuovo appuntamento in diretta con Alfonso Signorini su Canale 5 e non è escluso che venga mostrato il video del piccolo incidente accaduto al gieffino.