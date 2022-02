L'appuntamento con Un posto al sole è confermato nella settimana 21-25 febbraio 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni legate all'episodio di lunedì sera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Franco, che si ritroverà messo in profonda crisi.

Occhi puntati anche sul ritorno decisamente inaspettato e clamoroso di un personaggio molto amato, che rimetterà piede in città dopo un periodo di assenza.

Franco in forte crisi: anticipazioni Un posto al sole 21 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Un posto al sole che andrà in onda lunedì 21 febbraio in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che Franco si ritroverà ancora una volta in forte crisi.

L'uomo, alla luce del momento tutt'altro che positivo che sta vivendo con Angela, si ritroverà a dover riflettere sulle conseguente del momento di forte vicinanza emotiva che c'è stato con Katia.

Di conseguenza, dopo questo momento intimo tra i due, Franco si ritroverà messo nella condizione di dover capire come comportarsi al meglio con Katia, per evitare possibili fraintendimenti.

Ma, come se non bastasse, in questo nuovo episodio della soap opera di Rai 3, Franco si ritroverà a dover gestire anche suo suocero, in versione buffamente molesta.

Ritorna un personaggio amato: anticipazioni Upas di lunedì 21 febbraio

Le anticipazioni di Un posto al sole del 21 febbraio rivelano che, i postumi della sbornia, oltre a procurare un forte mal di testa a Raffaele e Renato, riserveranno a quest'ultimo anche un incontro fatale.

Ma non è finita qui, perché gli spoiler della soap rivelano che in questo nuovo episodio ci sarà spazio anche per il ritorno di un personaggio amato, che rimetterà piede al Palazzo dopo essersi assentato per un po' di tempo e prenderà atto di quello che è successo in sua assenza.

Insomma l'inizio della settimana 21-25 febbraio di Un posto al sole sembra promettere molto bene e c'è da scommettere che nuovi colpi di scena non mancheranno nel corso degli episodi successivi.

Continua il successo della soap Un posto al sole nell'access prime time di Rai 3

Intanto, la soap opera conferma la sua forza sul pubblico e continua ad essere uno dei programmi di punta della programmazione di Rai 3.

Tutte le sere, infatti, sono quasi due milioni gli spettatori che si collegano alle 20:45 con la terza rete Rai per seguire le vicende, gli intrighi e le passioni dei vari abitanti di Palazzo Palladini.

Un successo meritato per questo prodotto che, negli ultimi mesi, ha rischiato di subire delle variazioni legate alla programmazione quotidiana in tv e, addirittura, si era parlato di una possibile chiusura definitiva di Un posto al sole. Tutte voci che sono state smentite e per fortuna, dalla parte della soap, continua ad esserci il pubblico.