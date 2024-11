L'avventura di Tommaso Franchi al Gran Hermano si è conclusa, quindi il 25enne di Siena è tornato nella casa del Grande Fratello. Durante il trasferimento in aereo, il diretto interessato sarebbe venuto a conoscenza di alcuni fatti accaduti all'esterno del programma, tanto che ai suoi compagni d'avventura ha rivelato l'indice di gradimento dei telespettatori. A quel punto, gli autori sono intervenuti per evitare un provvedimento disciplinare all'indirizzo del concorrente, visto che è vietato dal regolamento parlare di cose accadute lontano dal reality.

Tommaso a Mariavittoria: 'Non posso più parlare'

Durante la cena di venerdì 15 novembre, Tommaso ha afferrato la mano di Mariavittoria Minghetti e quest'ultima ha pensato che il coinquilino volesse dirgli qualcosa in codice. Dal canto suo l'idraulico ha immediatamente cambiato espressione in volto e ha affermato: "No, non posso più. Non posso parlare". Di fronte all'insistenza della compagna d'avventura, Franchi ha rivolto lo sguardo al confessionale e ha tagliato corto: "Se ti dico che non posso più parlare, capiscimi".

A quel punto, Mariavittoria ha chiesto al 25enne di continuare a parlare sotto le lenzuola, visto che lì nessuno può sentirli, ma Tommaso anche in quel caso è rimasto fermo sulla sua posizione: "No".

L'antefatto

Tommaso è stato ospite per una settimana nella casa del Gran Hermano e lo scorso martedì è tornato al GF Italia. Durante il trasferimento a Madrid, il 25enne potrebbe avere avuto accesso ai social perché al ritorno ha rivelato diversi eventi accaduti all'esterno della casa. In primis, l'idraulico ha spiegato chi ha vinto le elezioni presidenziali in America.

Poi ha detto ai suoi compagni d'avventura che Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Luca Calvani sono molto amati dai telespettatori. Tommaso ha anche più volte detto a Mariavittoria di smetterla di andare contro la coppia degli "Shailenzo", proprio perché hanno tantissimi fan.

A mettere nei guai Tommaso è stata la stessa Mariavittoria, poiché in conversazione con Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso ha rivelato il contenuto di una conversazione avuta con l'idraulico: "Mi ha detto che fuori c'è chi mi ama e chi mi odia.

Alcuni mi vedono come una vipera". A Calvani, preoccupato per la nomination, Minghetti ha detto: "Stai tranquillo, Tommy ha detto che ti vogliono bene".

L'intervento degli autori

Da regolamento, è severamente vietato riportato al GF fatti accaduti all'esterno del reality show. Dunque, ascoltando le conversazioni di Tommaso Franchi, gli autori hanno deciso di chiamarlo in confessionale per dirgli di smetterla altrimenti avrebbe ricevuto un provvedimento disciplinare. In passato è capitato che i concorrenti che hanno agito come Tommaso sono finiti in nomination d'ufficio.