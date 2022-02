Alessandro Basciano in crisi dopo l'uscita di Gianmaria Antinolfi dal GF Vip. Nel corso della puntata di lunedì 31 gennaio, l'imprenditore napoletano ha scelto di lasciare definitivamente il cast di questa sesta edizione del reality show, per poter tornare di nuovo al suo lavoro.

Un addio che ha lasciato l'amaro in bocca alla maggior parte dei vipponi che con Gianmaria hanno condiviso questa esperienza, in primis Alessandro che pur essendo uno degli ultimi ad essere entrato in casa, ha stretto un legame molto forte con Antinolfi. E, in queste ore, è stato proprio il fidanzato di Sophie a chiedere alla produzione di poter parlare con la psicologa del reality show.

Alessandro Basciano in crisi al GF Vip e chiede la psicologa

Nel dettaglio, durante queste settimane di permanenza al GF Vip, tra Gianmaria e Alessandro si è creato un rapporto di amicizia molto intenso.

I due sono diventati "migliori amici" all'interno della casa e, dopo l'uscita di Gianmaria, che ha deciso di abbandonare il gioco per questioni lavorative, ecco che Alessandro ha accusato il colpo.

Il giovane Basciano, infatti, in queste ore non ha nascosto la sua amarezza per la "perdita" del suo amico Gianmaria in casa, tanto da aver chiesto alla produzione di poter avere un confronto con la psicologa del reality show.

Gianmaria lascia il Grande Fratello Vip, Alessandro si sente agitato

Alessandro, infatti, ha svelato che Gianmaria era una delle poche persone che riusciva a tenerlo calmo all'interno della casa del GF Vip e adesso che lui non c'è più, si sente particolarmente agitato.

"L'uscita di Gianmaria mi ha completamente destabilizzato, era l'unico a tenermi calmo. Era un punto di riferimento, mi teneva calmo. Ora mi sento agitato", ha confessato Alessandro parlando di questa situazione con Barù e Davide che hanno avuto modo di accogliere il suo sfogo all'interno della casa del GF Vip.

Insomma Alessandro sembra essere in forte crisi dopo l'uscita del suo amico che, dopo aver saputo di questa situazione che sta vivendo Basciano all'interno della casa di Cinecittà, non ha perso occasione per fargli sentire il suo appoggio seppur sui social.

Il messaggio di Gianmaria per il suo amico Alessandro

"Io continuo ad essere con te. Non hai bisogno di me per andare avanti", ha scritto Gianmaria sul suo profilo social invitando così Basciano a non mollare la presa e ad andare avanti in questa avventura.

"Non mi far sentire più queste cose e vai avanti come un treno", ha scritto ancora Gianmaria nel suo messaggio social per Alessandro.

E, a questo punto, non si esclude che nel corso di una delle prossime puntate serali del GF Vip, possa esserci un incontro speciale tra i due amici.