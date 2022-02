Clima teso nella casa del GF Vip tra Davide e Soleil. I due, dopo aver stretto un buon legame di amicizia nel corso di questi mesi, si sono ritrovati di punto in bianco ai ferri corti. Complice la nomination di Soleil che, lunedì sera, ha scelto di mandare al televoto Davide, si è accesa una vera e propria "guerra" in casa e, in vista della prossima puntata serale del reality show, l'attore ha ammesso che ci sarà da divertirsi, dato che ha fatto dei confessionali "bomba".

Davide e Soleil si ritrovano ai ferri corti nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, dopo aver sentito delle frecciatine da parte di Davide, Soleil ha scelto di nominarlo e, a sua volta, ha puntato il dito contro una persona che, fino a qualche settimana fa, considerava suo amico all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Da quel momento in poi, la situazione tra i due è degenerata al punto che lo stesso Davide, già durante l'ultima diretta del reality show, ha promesso che, da questo momento in poi, non avrà più peli sulla lingua nei confronti degli altri concorrenti.

Ebbene, a distanza di poche ore dalla nuova puntata serale del GF Vip di giovedì 24 febbraio 2022, l'attore ha confessato ad Antonio di aver "sparato a zero" nei confronti di Soleil, facendo riferimento ai nuovi confessionali che ha fatto in questi giorni e che verranno trasmessi nel corso dell'appuntamento di prima serata con Alfonso Signorini.

'Ho sparato a zero su Soleil', Davide si prepara alla 'guerra' con la nemica Sorge

"Domani mi diverto un po', ho sparato a zero su Sole, zero proprio. Basta. Beh, vuole giocare, vuole provocare?", ha affermato Davide parlando con Antonio, confermando così di essere pronto alla "guerra" con colei che ormai sembra essere una sua nemica a tutti gli effetti.

A quel punto Antonio gli ha consigliato, seppur in maniera indiretta, di andarci con i piedi di piombo, dato che Soleil è una di quelle concorrenti che difficilmente si fa mettere i piedi in testa in maniera facile.

"Che problema c'è, avete tutti paura qua. Io mi sono liberato, sai quando ti liberi di una cosa che difendi per amicizia, ma poi dici: non sei amico?

Perfetto", ha aggiunto ancora Davide Silvestri confermando così di aver fatto dei confessionali bomba sulla Sorge.

Giovedì sera il 'duello' al GF Vip tra Davide Silvestri e Soleil Sorge

Insomma il clima della prossima puntata serale del GF Vip si preannuncia particolarmente frizzante e c'è da scommettere che la reazione dell'ex protagonista di Uomini e donne non si farà attendere. Cosa succederà tra i due? Si arriverà al "duello finale" oppure riusciranno a trovare un nuovo punto di incontro? Lo scopriremo giovedì sera su Canale 5.