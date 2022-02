Nonostante nella casa del Grande Fratello Vip, la finale sia sempre più vicina, non esiste un attimo di pace per gli inquilini di Cinecittà. Durante la nottata infatti, Lulù Selassié si è scagliata contro sua sorella Jessica, tutto davanti gli occhi increduli di Barù, il quale è stato svegliato dalle continue urla tra le due sorelle a causa di un semplice letto.

GF Vip, Lulù attacca Jessica e Barù rimane sconvolto

La tensione ormai nella casa del Grande Fratello Vip è sempre più tangibile. A pochi giorni dalla finale è logico che ormai tutti i concorrenti siano nervosi per il momento tanto atteso.

Nella serata del 22 febbraio Jessica Selassié, la quale ha più volte dimostrato di provare un forte interesse per Barù, si è recata nella camera da letto, riuscendo a ritagliarsi un momento da sola insieme allo chef toscano. Jessica si è coricata nel letto che sua sorella Lulù condivideva con Manuel.

Quando a notte fonda, Lulù è entrata in camera sua, ha notato che i due vipponi erano sdraiati nel letto che fino a qualche settimana fa occupava con il suo amato ed è andata fuori di testa, iniziando ad inveire contro la sorella. Barù, si era appena addormentato ed è stato svegliato dalle urla tra le due sorelle, con Lulù che diceva a Jessica: ”Cosa fai, mamma e papà si vergognerebbero di te, stai lì come una cretina a fissare il muro”, mandando così in lacrime Jessica, sentendosi accusata ingiustamente.

Sentendo queste parole, Barù si è alzato e ha lasciato la camera, specificando che la giovane principessa era in lacrime per colpa della sorella e non per lui. Sophie, svegliata anche lei da queste urla, ha consigliato a Lulù di fare un sacrificio e di lasciarla dormire nel suo letto insieme a Barù, ma lei si è rifiutata e dunque Jessica, in lacrime, ha detto: ”Mi rovini la vita", per poi uscire dalla camera da letto.

Jessica confessa come riesce a non cedere allo stress

Ormai manca poco alla finale del Grande Fratello Vip e la nostalgia di casa e dei propri cari, si fa sempre più sentire tra gli inquilini di Cinecittà. Mentre si trovavano in cucina, Davide, Jessica e Barù, hanno commentato la situazione delicata che si è venuta a creare in casa, e a parlare è stato proprio l’attore rivolgendosi a Jessica: ”Non so come fai a resistere così Jessi, sei tranquilla e sempre così serena.

Io invece sono cotto, ho nostalgia della mia vita”. Selassiè ha confidato di combattere questo stress emotivo, ricordando momenti più brutti successi nella sua vita, dicendo: ”Ho anche io i miei momenti di down, però reggo tutto molto bene perché ho avuto cose più brutte di queste nella mia vita. Questo contesto per me in confronto è una passeggiata, io reggo molto bene lo stress. Non mi lamento mai, sono abituata allo stress e alla stanchezza”.