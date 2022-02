Il bacio tra Soleil e Delia ha fatto molto discutere. Le immagini, andate in onda durante la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 21 febbraio, sono state pesantemente criticate, sia dentro che fuori dalla casa. I coinquilini delle due concorrenti non hanno apprezzato il loro modo di fare, ma nelle ultime ore Soleil ha voluto fare qualche precisazione, sottolineando che baciare una donna per lei è normale e che lo ha già fatto in diverse occasioni. Soleil ha avuto anche modo di confrontarsi direttamente con Duran. Le due donne hanno parlato del rapporto con Alex Belli.

Soleil Sorge ha ammesso di aver già baciato delle donne

Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 21 febbraio, sono state mandate in onda le immagini del bacio tra Soleil e Delia. Immagini che sono state profondamente criticate, sia dai concorrenti del reality che dal pubblico a casa. In molti hanno pensato che l'atteggiamento delle due donne fosse completamente fuori luogo e un modo per attirare l'attenzione di Alex Belli. Nelle scorse ore Nathaly Caldonazzo ha chiesto a Soleil se si è pentita di quel bacio, ma l'influencer ha risposto di aver già baciato delle donne nella sua vita e che per lei è una cosa del tutto normale. In realtà, la maggior parte delle critiche non erano rivolte al bacio tra due donne, ma al fatto che le due donne che hanno deciso di avvicinarsi fossero proprio Soleil e Delia.

Le parole di Soleil

Soleil, nel corso della sua esperienza, ha dimostrato di essere una donna sicuramente molto schietta e sincera. Anche nel rispondere alla domanda di Nathaly Caldonazzo ha tirato fuori tutta la sua sincerità. L'influencer ha spiegato che non è una cosa che le appartiene stare in mezzo ad una coppia, ma per quanto riguarda il bacio per lei è stata una cosa normale.

"Il mio primo bacio è stato con una ragazza" ha dichiarato Soleil, sottolineando che per lei non si tratta di una cosa strana. La donna ha aggiunto di aver baciato spesso delle donne nella sua vita, ma ha voluto precisare che il bacio che si è scambiata con Delia Duran non aveva nulla di passionale, almeno da parte sua.

Il confronto con Delia

Nelle ore scorse, Delia Duran ha chiesto a Soleil Sorge se il suo rapporto con Alex Belli si può in qualche modo recuperare. L'influencer ha spiegato di aver messo un punto su tutta questa storia e di aver chiuso il suo rapporto con l'attore. Soleil ha spiegato a Delia che Belli è rientrato in casa per cercare di riconquistarla e per cercare di tirare fuori a lei delle frasi che voleva sentirsi dire. "Non voglio nessun rapporto con lui dopo quello che ha fatto" ha dichiarato Soleil Sorge, sottolineando che oltre a distruggere il loro rapporto Alex ha fatto molto male anche a lei. L'influencer non ha apprezzato che lui abbia fatto di tutto per farle dire cosa provava per lui, quando lei aveva cercato da tempo di tirarsi fuori dal triangolo. "Che senso ha chiedermi cosa c'è nel mio cuore?" ha chiesto Soleil, sottolineando che ormai qualcosa si è spezzato.