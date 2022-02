Paura durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 di ieri sera. A un certo punto, mentre Alfonso Signorini stava portando avanti la puntata, un uomo sconosciuto è salito sul palco e ha fatto irruzione in diretta, cercando di attirare l'attenzione del conduttore.

La scena non è stata trasmessa in televisione su Canale 5, ma è stata ripresa dai cellulari dalle persone che erano presenti in studio e postata sui social e in rete.

Irruzione in diretta al GF Vip: un uomo sale sul palco con Signorini

Nel dettaglio, durante la diretta del GF Vip di ieri sera, un uomo ha fatto irruzione sul palco dello show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Le immagini sono state riprese con i cellulari da alcune persone che hanno partecipato tra il pubblico della puntata di questo giovedì 17 febbraio.

L'uomo si è precipitato sul palco della trasmissione, provando a catalizzare l'attenzione del padrone di casa della trasmissione che, in quel momento, trovandosi di fronte questa persona è rimasto impassibile.

Immediato l'intervento delle guardie e delle forze di sicurezza che si trovano all'interno dello studio del Grande Fratello Vip durante gli appuntamenti del prime time.

Interviene la sicurezza al GF Vip (Video)

Dal video postato in rete, emerge chiaramente che le guardie sono subito intervenute per proteggere Signorini che stava conducendo la diretta del GF Vip su Canale 5 e per allontanare quell'uomo che aveva fatto irruzione sul palco dello show.

Ma chi è questa persona? Trattasi di Paolo Sforza, che in passato era finito al centro dell'attenzione mediatica per essersi gettato nella fontana della Reggia di Caserta.

In quella occasione, per spiegare i motivi del suo gesto eclatante, era stato poi ospite in tv anche a Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso.

Questa volta, invece, sembrerebbe che Sforza abbia fatto irruzione sul palco del GF Vip, indossando una maglia che lo ritraeva assieme alla contessa Patrizia De Blanck, perché avrebbe voluto lanciare un messaggio sul cyberbullismo.

Sta di fatto che l'iniziativa dell'uomo è stata bloccata in tempo dalle guardie che si aggirano nello studio del GF Vip.

Numeri in calo per il Grande Fratello Vip 6 contro Doc 2

Intanto la puntata di ieri sera, complice anche il cambio programmazione e il passaggio al giovedì sera contro Doc 2 - Nelle tue mani, ha registrato un calo di spettatori per il GF Vip.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini si è fermato sotto una media di tre milioni di spettatori ottenendo uno share di poco superiore al 19%. Numeri inferiori da quelli registrati dal GF Vip nelle scorse settimane, quando la media aveva superato il muro dei tre milioni e mezzo di spettatori.