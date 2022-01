Nervi tesi all'interno della casa del GF Vip e, subito dopo la diretta del 21 gennaio, Barù si è lasciato andare ad un pesante attacco nei confronti di Nathaly Caldonazzo. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha sparato a zero contro la showgirl che, in trasmissione, era stata protagonista di un acceso diverbio con Soleil Sorge. La reazione di Barù non si è fatta attendere e il concorrente si è schierato palesemente dalla parte della sua amica Soleil.

Soleil e Nathaly si ritrovano in guerra al GF Vip

Nel dettaglio, durante la puntata serale del GF Vip, Soleil si è ritrovata ad affrontare una discussione in diretta con Nathaly Caldonazzo, per questioni legate alle luci presenti nella casa.

L'attrice e showgirl trovava una posizione migliore sul divano, dove ci fosse una luce migliore che le rendesse giustizia, e si è avvicinata alla postazione di Soleil Sorge.

La reazione dell'influencer, però, non è stata delle migliori ed ha chiesto a Nathaly di allontanarsi un po' da lei e di non stare sedute così vicine.

Una risposta che non è piaciuta per niente a Caldonazzo che, in diretta, non ha perso occasione per punzecchiare la giovane influencer, tanto da decidere anche di nominarla.

Barù spara a zero contro Nathaly Caldonazzo dopo la diretta del GF Vip

Subito dopo la puntata serale del GF Vip 6, Soleil ha avuto modo di raccontare quanto fosse accaduto a Barù, svelandogli di essere stata nominata da Nathaly per questo motivo.

Immediata la reazione di Barù che, senza troppi mezzi termini, si è schierato in difesa della sua amica Soleil, lanciando una frecciatina al vetriolo nei confronti di Nathaly.

"Io l'ho sempre detto che è cattiva dentro e glielo dico in faccia", ha sbottato Barù sparando a zero contro Nathaly.

Una frase decisamente forte che, nel caso in cui dovesse venire fuori nel corso delle prossime giornate, potrebbe scatenare nuove accesissime discussioni all'interno della casa del GF Vip.

Barù avrà il coraggio di dire in faccia a Nathaly ciò che pensa? Lo scopriremo nelle prossime ore.

Il crollo di Soleil Sorge dopo la puntata del GF Vip, ma resta sola

Insomma un clima decisamente infuocato quello che vige attualmente all'interno della casa del GF Vip, come testimonia anche la reazione della stessa Soleil che subito dopo la puntata, ha avuto un nuovo crollo.

La giovane influencer è scoppiata in lacrime ma, questa volta, non c'era nessuno a preoccuparsi per lei.

Complici le tensioni che ci sono state con le sue amiche Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, Soleil è rimasta letteralmente da sola e stavolta nessuno era pronto ad asciugarle le lacrime, così come è accaduto nelle scorse settimane.