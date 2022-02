Barù rende il confessionale inagibile al GF Vip. Nelle ultime ore, infatti, il nipote di Costantino Della Gherardesca si è reso protagonista di un episodio che non è passato affatto inosservato sia all'interno della casa stessa sia sui social.

Dopo essere stato in confessionale, avrebbe lasciato una "strana puzza", tale da rendere impossibile per Manila Nazzaro, entrarci per poter fare la sua chiacchierata con gli autori che seguono il programma Mediaset.

Barù rende il confessionale inagibile e Manila sbotta al GF Vip

Nel dettaglio, Barù dopo essere stato convocato in confessionale, si sarebbe lasciato andare a qualche flatulenza di troppo, tale da renderlo inagibile.

Ad accorgersi di quello che era successo è stata Manila Nazzaro che, dovendo entrare nel confessionale del GF Vip subito dopo Barù, non ha potuto fare a meno di sottolinearlo.

L'ex Miss Italia ha sbottato per la tremenda puzza che pare si respirasse all'interno del confessionale, dove non ci sono finestre e il ricambio d'aria è piuttosto complicato.

'Puzza da morire', Manila Nazzaro si lamenta della puzza nel confessionale (Video)

Per questo motivo, per far uscire la puzza, Manila ha spalancato la porta del confessionale in modo tale da permettere un ricambio di aria e allontanare quella viziata lasciata dal suo compagno di gioco del GF Vip.

"No ragazzi, non puzzava prima per niente. Ora puzza da morire", ha esclamato Manila decisamente contrariata da quello che era accaduto.

In tutto questo, però, Barà ha assistito la scena da lontano e non ha potuto fare a meno di ridere sotto i baffi, quasi compiaciuto di questa situazione che era riuscito a mettere in piedi all'interno della casa di Cinecittà.

Insomma, anche questa volta, Barù sembra aver lasciato il segno (in tutti i sensi) e continua a essere uno di quei concorrenti che riesce a divertire anche il pubblico social che segue e commenta le vicende dei concorrenti di questa sesta edizione del GF Vip, 24 ore su 24.

Il 14 febbraio nuova puntata serale del GF Vip: ritorna Alex Belli

Intanto, cresce l'attesa per la messa in onda della nuova puntata serale del reality show, prevista per la serata di San Valentino su Canale 5.

Un appuntamento a dir poco speciale, dato che ci sarà il tanto chiacchierato e discusso ritorno in casa di Alex Belli.

L'attore, protagonista indiscusso di questa sesta edizione del GF Vip con le sue tormentate vicende sentimentali, ritornerà nella casa più spiata d'Italia per un soggiorno di più giorni, durante il quale avrà modo di confrontarsi con sua moglie Delia Duran e con Soleil Sorge.