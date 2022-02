Jessica e Barù sono sempre più vicini all'interno della casa del GF Vip. In queste ultime settimane i due si sono avvicinati moltissimo ed hanno trascorso sempre più tempo insieme. Un avvicinamento che ha portato la principessina Jessica alla consapevolezza del fatto che il suo coinquilino non le è per niente indifferente.

In queste ultime ore, è stata proprio Jessica a svelare di essersi scambiata un bacio con Barù, il quale a differenza delle altre volte non si sarebbe tirato indietro.

Jessica e Barù sempre più vicini nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, durante le ultime ore trascorse all'interno della casa del GF Vip 6, tra Jessica e Barù c'è stato un avvicinamento costante.

I due continuano ad essere al centro dell'attenzione per quella che potrebbe essere una nuova love story che potrebbe sbocciare all'interno della casa più spiata d'Italia.

Tra i due, Jessica pare maggiormente presa e, in queste ultime ore, non ha nascosto il proprio interesse nei confronti del nipote di Costantino Della Gherardesca, ammettendo pubblicamente di esserne attratta.

Jessica svela che c'è stato un bacio con Barù

Ebbene, il colpo di scena è arrivato durante la festa di sabato sera organizzata all'interno della casa del GF Vip, quando a un certo punto Jessica ha confessato alla sua amica Manila Nazzaro, quello che è accaduto proprio con Barù.

La principessina, infatti, ha svelato che tra lei e Barù ci sarebbe stato un bacio all'interno della casa e quindi sotto i riflettori mediatici del reality show e che, la reazione del concorrente, l'avrebbe meravigliata e sorpresa.

"Non si è scansato e gli ho dato un bacio sulle labbra. Di solito si scansava", ha confidato Jessica alla sua amica Manila che in quel momento ha ascoltato la sua rivelazione ma restando in silenzio.

Barù si lascia andare con la principessina al GF Vip? (Video)

All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, infatti, in pochi credono nel reale interesse di Barù nei confronti della principessina, complici anche alcune dichiarazioni del concorrente che più volte ha ammesso di non voler avere una storia d'amore in casa.

Eppure, stando alla confessione del tutto inaspettata di Jessica su questo bacio che ci sarebbe stato con Barù, sembra che il nipote di Costantino Della Gherardesca si stia progressivamente "lasciando andare" nei confronti della ragazza.

Possibile che tra i due sboccerà l'amore nel corso delle prossime settimane oppure tornerà di nuovo sui suoi passi? Lo scopriremo durante i nuovi appuntamenti con il Grande Fratello Vip 6. Intanto in vista della prossima puntata serale del 7 febbraio, ci sarà la proclamazione del primo finalista.