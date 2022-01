Barù continua ad essere uno spirito libero all'interno della casa del GF Vip. In queste ultime ore si è reso protagonista di un nuovo episodio che non è passato inosservato, dato che il nipote di Costantino Della Gherardesca, da poco entrato nella casa di Cinecittà ha trasgredito le regole della piscina che vengono poste dalla produzione, tanto da scatenare la reazione contrariata di Giucas Casella, che lo ha prontamente bacchettato.

Barù trasgredisce le regole della piscina: ecco cosa ha fatto al GF Vip

Nel dettaglio, i concorrenti del GF Vip si trovavano in piscina, quando ad un certo punto il giovane Barù ha sorpreso tutti con una uscita che non è passata inosservata.

"Io faccio la pipì", ha esclamato Barù scatenando subito la reazione contrariata degli altri inquilini in particolar modo di Giucas Casella, il quale gli ha fatto notare che è severamente vietato dalla produzione stessa del reality show Mediaset.

"Barù no, Barù non si fa. Non si può, ci danno la punizione", continuava a ripetere a squarciagola Giucas Casella provando in questo modo a fermare il concorrente.

Giucas rimprovera e sbotta contro Barù in piscina

Peccato, però, che le mille richieste di Giucas Casella sono servite a poco e nulla, dato che alla fine Barù ha fatto di testa sua e quindi ha comunque fatto la pipì all'interno della piscina del GF Vip, trasgredendo le regole.

"È tutto giallo", hanno esclamato gli altri concorrenti che hanno assistito alla scena mentre Giucas chiedeva di "disinfettare" l'acqua, sperando in questo modo di non essere beccato dalla produzione del GF Vip.

Insomma, ancora una volta Barù conferma di essere uno spirito libero di questa sesta edizione del reality show, che non si fa problemi ad andare contro le regole imposte dalla trasmissione stessa.

Non è un caso che, proprio qualche giorno fa, in merito alla possibilità che diventi protagonista di una nuova storia d'amore all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Barù ha rigettato al mittente tali voci.

Barù rifiuta di sottostare alle dinamiche del GF Vip

Il concorrente, senza troppi mezzi termini, ha ammesso di non avere alcuna intenzione di impegnarsi sentimentalmente e che non lo avrebbe fatto per creare delle clip.

Insomma Barù sembra avere le idee molto chiare sul da farsi e va avanti per la sua strada, incurante di quelle che sono ormai le dinamiche di un reality show.

In attesa di scoprire come si evolverà il suo percorso in casa, cresce l'attesa per la nuova puntata serale del GF Vip di questo lunedì 10 gennaio.

Il reality show tornerà in onda in prime time con Alfonso Signorini e, in questa nuova puntata, è prevista anche un'altra eliminazione definitiva dal cast.