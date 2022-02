Martedì 8 febbraio in prima serata su Rai 1, andrà in onda la prima puntata della nuova serie Lea-Un nuovo giorno, con protagonisti Anna Valle (Lea Castelli) e Giorgio Pasotti (Marco Colomba). Le vicende ruoteranno intorno alle vicissitudini di Lea, in infermiera pediatrica che tornerà a lavorare nel reparto di pediatria dell'ospedale di Ferrara a distanza di un anno da un grave lutto. Qui ritroverà a sorpresa l'ex marito Andrea che nel frattempo sarà diventato primario.

Anna Valle sarà Lea Castelli, un'infermiera pediatrica

Anna Valle e Giorgio Pasotti torneranno su Rai 1 a partire da martedì 8 febbraio con Lea-Un nuovo giorno.

Si tratta di un medical drama in quattro puntate ambientato a Ferrara. Anna Valle sarà Lea Castelli, un'infermiera pediatrica che si occuperà con amore e seduzione ai piccoli pazienti. La protagonista si porterà dentro un grande dolore, quello della perdita un anno prima, del bambino che portava in grembo. Non solo dopo aver perso all'ottavo mese di gravidanza il figlio, scoprirà poi che il marito Marco (Giorgio Pasotti) l'avrà tradita con la sua migliore amica. Da qui la decisione di allontanarsi da tutto e tutti per un anno, salvo poi decidere di tornare in città e riprendere il suo lavoro in ospedale, dove le cose non saranno più come prima.

Anticipazioni 8 febbraio: Lea scopre che l'ex marito è il nuovo primario

Questo nuovo medical drama, destinato ad appassionare I telespettatori di Rai 1, vedrà nella prima puntata Lea Castelli tornare a Ferrara dopo un anno di aspettativa, pronta a riprendere il suo lavoro di infermiera pediatrica. Proprio mentre starà tornando in città, Lea, avrà un inconveniente con la macchina e accetterà un passaggio da Arturo (Mehmet Gunsur) un musicista rock che starà andando proprio a Ferrara.

La protagonista, giunta in ospedale, scoprirà che l'ex marito Marco Colomba, interpretato da Giorgio Pasotti, sarà diventato nel frattempo il primario del suo reparto. Non sarà facile per Lea lavorare con Marco visto che rivedere il suo ex marito riporterà a galla tanto dolore. Anche l'ex marito dal canto suo, rivedendo Lea, si renderà conto di essere ancora innamorato di lei e vorrà riconquistarla.

La serie TV con Anna Valle: quattro puntate in onda dall'8 febbraio

L’appuntamento con Lea-Un nuovo giorno, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto è per quattro martedì di seguito. Nella Serie TV, non si parlerà solo delle vicende di Lea e Marco, ma verranno affrontare le storie drammatiche anche dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Prodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy Srl, per la regia di Isabella Leoni, Lea-Un nuovo giorno vede nel cast oltre ad Anna Valle e Giorgio Pasotti, anche Primo Reggiani, Mehmet Gunsur, Daniela, Morozzi e tanti altri.