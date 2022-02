Al Grande Fratello Vip si avvicina la finale ed è tempo di strategie e accordi per riuscire ad arrivare alla finalissima. Lo sanno bene Jessica e Sophie che, nel corso di queste ultime ore, sono state protagoniste di un confronto che non è passato inosservato agli occhi degli spettatori e fan social.

Le due inquiline di Cinecittà, senza farsi tanti problemi, si sono accordate "alla luce del sole", su chi salvare in vista di una temuta "catena di salvataggio", che potrebbe esserci nel corso della prossima puntata del reality show prevista lunedì 28 febbraio.

Sophie e Jessica si accordano su chi salvare al GF Vip

Nel dettaglio, l'avventura del GF Vip si avvia verso il gran finale e, come è successo negli altri anni, non mancheranno i colpi di scena e le sorprese per i concorrenti rimasti in gara.

Una di queste potrebbe essere una "catena di salvataggio", la quale potrebbe prendere vita nel corso della prossima puntata del serale in onda su Canale 5.

Jessica e Sophie, quindi, ipotizzando quello che potrebbe succedere lunedì sera, si sono messe d'accordo su chi salvare.

Si teme una catena di salvataggio al Grande Fratello Vip

"Se parte da Alessandro, salva me che poi salvo te e così via", ha esclamato Sophie parlando con la principessina Jessica.

"Se parte da me salvo Jessica che poi salva Alessandro, capito?", ha esclamato ancora Sophie, accordandosi con la sua amica su questa possibile catena di salvataggio.

Ovviamente tale gesto non è passato inosservato, dato che una delle regole della trasmissione Mediaset condotta da Alfonso Signorini, vieta proprio ai concorrenti di fare accordi su possibili nomination e catene di salvataggio in vista del gran finale.

Possibili accordi segreti anche tra Jessica, Alessandro e Sophie sotto le coperte al GF Vip

Come se non bastasse, poi, Jessica, Alessandro e Sophie si sono ritrovati anche sotto le coperte insieme e, secondo i fan social che seguono e commentano le vicende del GF Vip, i tre avrebbero continuato a parlare di questa situazione e quindi ad accordarsi per essere così compatti e coesi in vista di una "catena di salvataggio" della puntata di lunedì sera.

Cosa succederà a questo punto? La verità si scoprirà solo nel corso della prossima puntata serale del reality show Mediaset, nel caso in cui dovesse esserci per davvero una catena di salvataggio, così come hanno ipotizzato le due inquiline di questa sesta edizione.

Al momento, infatti, le uniche concorrenti che possono fare sonni tranquilli all'interno della casa del GF Vip sono Delia e Lulù che, grazie al televoto del pubblico sovrano, sono già riuscite a conquistare l'accesso alla finalissima di questa edizione, la quale chiuderà i battenti lunedì 14 marzo 2022.