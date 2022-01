Le condizioni fisiche di Sophie Codegoni stanno iniziando a preoccupare sia i fan che la seguono da casa, sia Soleil Sorge, che si è resa conto che i comportamenti dell'amica potrebbero portarla a sentirsi male. L'ex tronista di Uomini e Donne trascorre la maggior parte della sua giornata a letto a dormire, ma ciò che preoccupa maggiormente è il fatto che sta mangiando pochissimo, sempre meno rispetto all'inizio.

Soleil è preoccupata per Sophie

Tutto è iniziato a causa del giuramento di Alessandro Basciano. Per romperlo, i due hanno deciso di fare un fioretto, rinunciando alle "schifezze" per una settimana.

Sophie sembra aver preso molto seriamente la cosa, tanto da arrivare a mangiare poco e niente durante la giornata. Soleil Sorge si è resa conto del comportamento della sua amica e sembra essere davvero molto preoccupata che lei possa sentirsi male a causa della scarsa alimentazione. Rendendosi conto che le cose stanno sfuggendo di mano a Sophie, Soleil si è resa molto disponibile e con piccoli gesti sta cercando di starle vicino, provando a invogliarla a mangiare meglio e soprattutto di più di quanto stia facendo in questo periodo. Molti telespettatori si sono resi conto di questa vicinanza silenziosa e apprezzano i gesti dell'influencer nei confronti della fidanzata di Basciano.

I fan di Sophie lanciano l'allarme

"Sophie non sta bene. Non mangia e dorme sempre", "Sta avendo dei problemi con il cibo", sono solo alcuni dei commenti che sono apparsi sui social network. I telespettatori si stanno chiedendo se sia il caso di intervenire in modo diretto. Sophie Codegoni segue un'alimentazione molto particolare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Aveva già parlato in precedenza di una dieta che non prevede alcuni pasti e spesso contempla il digiuno, ammettendo di averla seguita in diverse occasioni. Ora che si trova all'interno della casa più spiata d'Italia, in tanti hanno notato che sta mangiando pochissimo e che passa gran parte della sua giornata a dormire. Negli ultimi giorni questa situazione sta facendo preoccupare moltissimo i fan, che hanno lanciato l'allarme.

Stanno pensando di mandarle un aereo e di chiedere alla produzione di intervenire.

Un momento molto particolare per Sophie

Per Sophie è un momento molto particolare. In tanti hanno notato che sta mangiando poco e dormendo tanto, ma anche il suo atteggiamento nei confronti di Basciano è stato criticato. L'ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare a una forte scenata di gelosia, che non è piaciuta ai fan. In tanti hanno attaccato Alessandro, ma alcuni si sono resi conto che la ragazza sembra essere troppo presa da questa relazione, rischiando di trascurare se stessa e di non vivere a pieno questa esperienza in modo personale. Alfonso Signorini interverrà per cercare di capire cosa le sta succedendo?