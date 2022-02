Katia Ricciarelli torna sul piede di guerra al GF Vip contro Barù. Nelle ultime ore, infatti, la cantante lirica è tornata a punzecchiare il nipote di Costantino Della Gherardesca, ammettendo di non gradire il suo modo di fare all'interno della casa.

Il motivo di questo scontro? Ancora una volta è legato alle pulizie della casa e di fronte ad una 'battutina' di Barù, la cantante lirica ha perso le staffe.

Nuovo scontro tra Katia e Barù al Grande Fratello Vip: ecco perché

Nel dettaglio, Katia Ricciarelli ha chiesto ai concorrenti del GF Vip che si trovavano in quel momento in cucina, tra cui Jessica e Barù, di fare attenzione a posare la spesa e di non sporcare.

"Katia io sporco quanto mi pare e piace", ha esclamato ironicamente Jessica con il sorriso rivolgendosi alla cantante lirica che ha colto il suo modo di fare scherzoso.

"Cerchiamo di non fare nulla e di non usare la cucina", ha invece risposto Barù che con la sua affermazione ha mandato in tilt la cantante lirica, tanto da farle perdere le staffe.

"Questa non è una risposta da dare: lei scherzava, tu un po' meno. Si dice: faremo del nostro meglio", ha sbottato Katia contro Barù, rimproverandolo duramente in casa.

Katia rimprovera Barù: scatta la lite nella casa del GF Vip

"Tanto noi non ci vediamo mai e quando ci vediamo hai sempre la battuta pronta e questo mi rompe", ha sentenziato Katia che ancora una volta si è ritrovata a perdere le staffe nei confronti di Barù, dopo che già in passato c'erano stati degli accesi scontri in casa tra i due.

"Io sono l'ultimo che devi redarguire per la pulizia", ha sbottato Barù prima di abbandonare il "terreno di scontro" con Katia, mandandola ancora di più in crisi.

"E quando parli non fare anche tu la strada, ormai è un'abitudine ragazzi", ha sbottato ancora Katia rimproverando Barù, anche per il modo in cui ha lasciato in sospeso la conversazione.

Insomma, a distanza ormai di poche settimane dalla fine di questa sesta edizione del GF Vip, il clima in casa continua ad essere particolarmente teso e Katia Ricciarelli conferma di essere una delle protagoniste indiscusse del reality show Mediaset.

Katia Ricciarelli in lizza per la finale del GF Vip 6

La cantante lirica, questa settimana, è tra le concorrenti al televoto che si stanno sfidando per conquistare l'accesso alla finalissima del reality show, in programma il prossimo 14 marzo su Canale 5.

Oltre a Katia, al televoto ci sono anche Soleil Sorge e Lulù Selassié: chi avrà la meglio tra le tre inquiline del reality show Mediaset?

Il verdetto finale sarà svelato da Alfonso Signorini nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 6 in programma questo giovedì 17 febbraio in prime time su Canale 5.