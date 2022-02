Katia Ricciarelli torna a sparlare di Lulù nella casa del GF Vip. In queste ultime ore, la cantante lirica ha sparato a zero contro la principessina, lasciandosi andare a delle considerazioni molto forti.

Secondo Katia, infatti, Lulù non meriterebbe di arrivare alla finale di questa sesta edizione del reality show Mediaset [VIDEO]e, come se non bastasse, l'ha definita una persona volgare e finta.

Katia torna a sparlare di Lulù nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, il clima tra Katia e Lulù non è mai stato dei migliori all'interno della casa del GF Vip e in diverse occasioni le due inquiline si sono ritrovate ai ferri corti.

Celebre l'episodio in cui Katia aveva perso le staffe nei confronti della principessina, tanto da urlarle di tornarsene "al suo paese".

Frasi che avevano scatenato la bufera mediatica su Katia, accusata di razzismo nei confronti di Lulù. Da quel momento in poi, tra le due concorrenti c'è stato un clima di "calma apparente" e, sebbene sembrasse che tra le due fosse tornato il sereno, in realtà Katia non ha mai cambiato idea nei confronti della principessina.

Lulù finisce ancora nel mirino di Katia Ricciarelli

Questa mattina, dialogando con la sua "figlioccia" Soleil Sorge, Katia ha fatto un'analisi della situazione in casa. Attualmente, la cantante lirica si trova al televoto con Soleil e Lulù per la scelta della seconda finalista di questa edizione del GF Vip.

Ebbene, secondo Katia, tra le tre la super favorita potrebbe essere proprio Lulù, nonostante per lei non abbia dato nulla al programma.

Katia non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti della principessina, al punto da arrivare a sparare a zero sul suo conto, con frasi che sicuramente non passeranno inosservate e che potrebbero riportare allo scontro tra la cantante e la principessina Selassié.

Pesante attacco di Katia che spara a zero contro Lulù al GF Vip: ecco cosa ha detto

"Non c'è niente di vero in questo ragazzo. Kabir ha detto che è un cartone animato", ha sentenziato Katia Ricciarelli che ha così puntato il dito contro la principessina.

"Tutte le volte che è venuta fuori a livello di personalità è venuta fuori una volgarità unica.

Se tu la provochi scoppia e viene fuori la vera lei", ha proseguito ancora Katia che ha così tacciato la principessina di essere una persona volgare.

"Questa roba della borsettina era una roba grottesca", ha aggiunto ancora l'ex moglie di Pippo Baudo che ha avuto da ridire anche nei confronti della celebre borsetta che Lulù usa costantemente all'interno della casa del GF Vip.

Quale sarà la reazione di Lulù a questi pesanti attacchi? Lo scopriremo nel corso delle prossime giornate.