Segreti inconfessabili nelle nuove puntate di Beautiful: le anticipazioni dei prossimi episodi raccontano che Steffy, al contrario di Liam, farà di tutto per nascondere la sua notte d'amore. Hope vedrà Thomas sotto una luce diversa e accorcerà le distanze, con grande preoccupazione e stupore da parte di Liam. Le festività natalizie vedranno le famiglie Forrester e Spencer riunite, ma l'atmosfera sarà piuttosto tesa. Ognuno ha compromettenti retroscena nel suo passato che, se venissero alla luce, porterebbero seri guai. Finn ha già iniziato a sospettare che qualcosa non vada, notando il nervosismo di Steffy che, dal canto suo, cerca disperatamente di deviare ogni sospetto.

Come è ben facile immaginare, presto la verità verrà a galla con inevitabili e inaspettate conseguenze.

Beautiful: Steffy lotta per nascondere il suo segreto

Con il passare del tempo, sarà sempre più difficile per Steffy Forrester mantenere il segreto con Finn riguardo la notte passata con Liam. Non vuole ferire il suo compagno che, avendo salvato la vita a Thomas, è diventato un eroe agli occhi della famiglia Forrester. Tuttavia, Finn ha già cominciato a sospettare qualcosa, notando il nervosismo di Steffy e le sue risposte piuttosto sfuggenti.

Anche se Thomas ha superato la delicata operazione al cervello, occorrerà tempo affinché possa riprendersi completamente. Ridge sarà preoccupato per suo figlio e non solo per quanto riguarda la sua salute.

Thomas, infatti, ha confessato di essere ancora innamorato di Hope.

Liam illude Hope, anticipazioni di Beautiful

Le anticipazioni Usa di Beautiful raccontano che Liam si metterà d'impegno per essere il marito perfetto. In questo modo, però, non farà che illudere Hope, ignara del suo tradimento con Steffy, la sua eterna rivale.

Non mancheranno momenti imbarazzanti quando i tre si troveranno a passare dei momenti insieme e, in particolare, in occasione delle feste natalizie.

Anche se Liam sarà intenzionato a rimanere accanto a Hope, non potrà negare di provare ancora dei forti sentimenti nei confronti di Steffy, che sono riaffiorati proprio nella notte che li ha visti di nuovo insieme.

Con disperazione, il giovane Spencer farà forza su se stesso per seppellire questo amore impossibile.

Nel frattempo, Finn deciderà di seguire il suo istinto e comincerà a indagare su Steffy e Liam. Che cosa stanno nascondendo a tutti? Come spesso succede in Beautiful, la verità verrà a galla grazie a una conversazione ascoltata di nascosto. Sarà Thomas a venire a conoscenza di quanto successo e così avrà in pugno la situazione, che sfrutterà a suo favore per il suo unico obiettivo: riavere Hope.