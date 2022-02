Si avvicina la finale del GF Vip 6 e, in queste ore, la principessina Lulù ha spiazzato con un appello rivolto agli autori e alla produzione di questa sesta edizione del reality show Mediaset.

Lulù, infatti, ha spiazzato nel momento in cui ha chiesto di poter fare loro un "regalo", che portava il nome di Tommaso Zorzi, il concorrente vincitore della passata edizione del reality show Mediaset.

L'appello di Lulù agli autori del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, mancano ormai poche settimane alla fine di questa lunghissima sesta edizione del Grande Fratello Vip 6, che passerà alla storia come la più lunga di sempre.

E la principessina Lulù non ha perso occasione per lanciare un appello agli autori e in generale alla produzione del reality show, per chiedere un ultimo regalo prima della fine di questa edizione.

La principessina Selassié, infatti, ha chiesto agli autori di poter mandare in casa come guest star il vincitore della passata edizione del reality show, Tommaso Zorzi.

Non è un segreto, infatti, che tra le sorelle Selassié e Tommaso Zorzi ci sia un buon rapporto di amicizia e, qualche settimana fa, fu proprio il giovane influencer a confermarlo in un'intervista.

'Vi prego mandateci Zorzi', chiede Lulù al GF Vip

E così Lulù prima che si arrivi al gran finale di questa sesta edizione del GF Vip, ha chiesto agli autori di accontentarla e di farle questo regalo.

"Ci mandate ospite per una settimana Tommaso Zorzi? Vi prego, vi prego. Come ospite per una settimana, guest star", ha esclamato Lulù con la speranza che gli autori e la produzione potessero accogliere la sua proposta e la sua richiesta.

Ma quale sarà la reazione degli autori e, soprattutto, quella dello stesso Zorzi? Al momento non si hanno risposte da questo punto di vista anche se, un possibile coinvolgimento di Tommaso nel finale di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, potrebbe essere sicuramente una ottima trovata per far impennare gli ascolti.

Tommaso Zorzi potrebbe dare filo da torcere a Soleil al GF Vip

Tra l'altro, Zorzi in questi mesi non è mai stato tenero nei confronti di Soleil Sorge, da molti considerati la sua "erede" in questa sesta edizione del GF Vip, candidata anche alla vittoria finale. Insomma la presenza in casa di Tommaso potrebbe dare filo da torcere all'ex protagonista di Uomini e donne.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, per la prossima puntata del reality show prevista lunedì 7 febbraio su Canale 5, ci sarà la proclamazione del primo finalista ufficiale di questa sesta edizione.

Sarà il pubblico da casa a dover decidere chi far accedere alla finalissima del GF Vip tra Manila, Katia, Delia e Davide Silvestri.