All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 continuano gli screzi tra Katia Ricciarelli e la principessina Lulù. Le due concorrenti, nel corso della settimana appena passata, sono state protagoniste di diversi diverbi che hanno diviso il pubblico. Lulù ha apostrofato Katia con termini poco rispettosi, ma anche dall'altra parte non sono mancate frasi decisamente sopra le righe. La situazione è degenerata al punto che sui social un buona parte dei telespettatori ha chiesto la squalifica di Ricciarelli. A intervenire in prima persona è stato Alfonso Signorini che, entrato nella casa durante la diretta del 7 gennaio, ha invitato i concorrenti a tenere un comportamento più consono allo spirito del gioco.

Katia e Lulù si sono scambiate le reciproche scuse, ma pare non siano servite a molto.

Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè ancora ai ferri corti all'interno della casa del GF Vip 6

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, Signorini ha voluto incontrare faccia a faccia i concorrenti e in particolare Katia e Lulù. Le due da giorni si sono scambiate insulti e frasi molto offensive, tanto da far ipotizzare addirittura un'eliminazione di Ricciarelli, chiesta a gran voce dal popolo social.

Katia non è stata eliminata e non sono stati presi nemmeno provvedimenti disciplinari. La concorrente è solo stata invitata, così come gli altri inquilini che hanno dato il via a duri litigi, a moderare i toni.

Lulù non l'ha affatto presa bene e così ha chiesto a Manila, una delle migliori amiche di Katia all'interno della casa, di poter avere un chiarimento con lei.

Soleil dalla parte di Katia

Dopo la complicata serata che sembrava aver calmato le acque all'interno della casa, ecco che Katia ha raggiunto Soleil in camera raccontandole quanto successo.

Katia ha detto a Soleil di aver saputo che Lulù vorrebbe avere un chiarimento con lei, ma alla presenza di Manila: ''Io non ho bisogno di una testimone'', ha detto Ricciarelli con tono seccato.

Sorge le ha dato ragione, ma non è finita qui.

Manuel delude Katia nella casa del GF Vip

Nel suo sfogo con Soleil, Katia ha ribadito di aver fatto le sue scuse in diretta a Lulù e di non capire tutto questo astio nei suoi confronti.

Pare che ora anche Manuel non voglia avere più a che fare con lei, almeno da quanto si evince dalle parole della stessa Katia: ''La notizia della giornata: Manu mi ha incontrata e non mi ha neanche guardata''.

Nella puntata del GF Vip Katia aveva anche detto di essere felice per la coppia e di non aver nulla contro Bortuzzo. Chissà se nelle prossime ore ci sarà l'ennesimo litigio tra le due e se Manuel interverrà in difesa della sua principessina.