Giovedì 3 febbraio è stata registrata una puntata di U&D davvero movimentata. Le anticipazioni che stanno circolando sul web, infatti, fanno sapere che Armando e Biagio hanno sfiorato la rissa per un motivo abbastanza futile: una canzone richiesta da Di Maro che secondo Incarnato aveva l'intento di sponsorizzarne l'autore. Sul fronte giovani, invece, Eleonora non era in studio per Luca mentre Denise si è rifugiata nel backstage dopo che Matteo e altri membri del cast hanno messo in discussione il suo reale interesse.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Sono successe molte cose nel corso della registrazione di U&D che Maria De Filippi ha condotto lo scorso 3 febbraio. In rete, infatti, circolano anticipazioni interessanti sia sui protagonisti del Trono Over che su quelli del Classico.

Per quanto riguarda i "senior" del cast, c'è stata un'accesa discussione tra Armando e Biagio. Chi ha assistito alle riprese, racconta che a causa di una canzone napoletana i due sono quasi venuti alle mani. Incarnato ha accusato Di Maro di voler fare pubblicità al brano che ha richiesto alla redazione, una proposta che sarebbe stata fatta anche a lui dall'autore del pezzo ma che è stata rifiutata.

Non si sa ancora se questa rissa sfiorata sarà trasmessa su Canale 5 oppure se gli addetti ai lavori preferiranno tagliarla quando faranno il montaggio dell'appuntamento che andrà in onda nei prossimi giorni.

Nuove possibili coppie a U&D

Sempre restando in tema dame e cavalieri, nel corso della registrazione di U&D di giovedì 3 febbraio si è parlato della nuova frequentazione di Ida.

Dopo essersi commossa ricordando la tormentata ma bella storia d'amore con Riccardo, Platano ha deciso di dare una possibilità a un ragazzo che ha contattato la redazione appositamente per corteggiare lei.

A una decina di giorni di distanza dall'inizio di questa conoscenza, la parrucchiera si è detta felice per come stanno andando le cose. Il pubblico presente in studio racconta che c'è molto affiatamento tra Ida e Alessandro: i due si cercavano in continuazione anche quando si affrontavano altri argomenti.

Per quanto riguarda Gemma, è finito il suo periodo da single perché da un po' sta uscendo con un nuovo signore del parterre.

Il rapporto in questione è ancora agli arbori, forse proprio per questo Tina non si è ancora esposta per fare previsioni negative sul futuro.

Pare che al momento ci sia una tregua in corso tra Galgani e l'opinionista dopo anni in cui se ne sono dette e fatte di tutti i colori.

News sul Trono Classico di U&D

Anche sul fronte giovani sono accadute molte cose nella registrazione del 3 febbraio. Matteo ha assistito all'ennesimo video in cui Denise si è lasciata avvicinare da Armando. Anche se la ragazza continua a dirsi interessata solo al tronista, alcuni cominciano a sospettare che accetti di chiacchierare con Incarnato anche per rimanere al centro dell'attenzione.

Dopo che la giovane ha lasciato lo studio perché pressata dalle troppe critiche, Ranieri ha detto che il suo istinto era quello di raggiungerla, ma Maria De Filippi l'ha fatto ragionare dicendo che dovrebbe riflettere sul perché continuano ad esserci questi dialoghi post puntata tra la ragazza e il cavaliere napoletano.

Federica ha reagito male al comportamento di Matteo nei confronti della "rivale" e gliel'ha fatto presente.

Luca, invece, è uscito in esterna con una nuova spasimante e si è trovato molto bene. Di Eleonora, invece, non c'era traccia e si dice che abbia lasciato definitivamente il programma dopo la pioggia di segnalazioni che sono arrivate su un suo presunto fidanzamento lontano dalle telecamere.