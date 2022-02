L'ultima puntata serale del GF Vip del 31 gennaio ha visto Alex Belli al centro dell'attenzione per le vicende legate al fatidico triangolo che lo vede coinvolto con Soleil Sorge e sua moglie Delia Duran.

Una lunga parte della trasmissione è stata incentrata su queste vicende e, i concorrenti rimasti in gioco, non l'hanno presa benissimo. Tra questi vi è Lulù che ha sbottato contro gli autori del GF Vip, al punto da definire "orribile" la scelta di continuare a dare spazio alle vicende di Alex Belli in tutti gli appuntamenti di prime time.

Alex Belli al centro della scena con Delia e Soleil al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, anche durante l'ultima puntata serale del GF Vip di questa settimana, Alex Belli ha tenuto banco con le vicende legate alla sua turbolenta situazione sentimentale, diviso tra Soleil e Delia.

L'attore ha avuto modo di leggere un'appassionata lettera d'amore che gli è stata scritta dall'ex protagonista di Uomini e donne, la quale ha chiesto ad Alex di fare chiarezza nei suoi sentimenti e di prendere una decisione finale.

Al tempo stesso, Delia Duran ha bacchettato il marito al punto da comunicargli in diretta di aver preso una decisione clamorosa: vuole lasciarlo, voltare pagina e quindi chiudere il loro rapporto che va avanti da tre anni.

Lulù sbotta contro gli autori del GF Vip dopo la puntata serale

E così, anche questa settimana, gran parte della puntata serale del GF Vip è stata incentrata sulle vicende del triangolo Alex-Delia-Soleil, scatenando le reazioni contrariate degli altri vipponi.

In primis Lulù Selassié che, subito dopo la puntata di questo lunedì, non ha perso occasione per sbottare contro gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini, i quali continuerebbero a dare spazio e visibilità ad Alex Belli durante gli appuntamenti di prima serata.

"Alex già che lo mettono in prima fila è ridicolo. Un messaggio orribile di trattare le donne così, la moglie", ha sentenziato Lulù che ha così lanciato una frecciatina al vetriolo contro chi gestisce il Grande Fratello Vip.

'Non lo avrei fatto venire in studio', sbotta Lulù che attacca Alex e gli autori

"Tra l'altro non l'avrei fatto venire in studio, perché è andato via dalla casa contro le regole, scappando via.

Figurati se lo facevo io", ha sbottato ancora Lulù che conferma di essere stufa di tutta questa situazione e dell'eccessivo spazio che viene dato ancora ad Alex Belli al GF Vip, nonostante sia uscito dalla casa da due mesi.

Un pensiero condiviso anche da altri concorrenti di questa sesta edizione, tra cui Katia e Jessica, che ormai si dicono stufe di dover continuare a seguire le vicende di questo triangolo in ogni puntata del prime time.