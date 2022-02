Lieve malore per Delia Duran nella casa del GF Vip. In queste ultime ore, la moglie di Alex Belli continua ad essere al centro delle dinamiche di questa sesta edizione del reality show Mediaset per la sua turbolenta relazione sentimentale, che la vede protagonista di tutti gli appuntamenti di prima serata.

Ma, in queste ultime ore, Delia ha fatto preoccupare i suoi compagni di gioco nella casa di Cinecittà, dopo aver avuto un calo di pressione mentre stava facendo la doccia, al punto che Manila è subito intervenuta.

Delia Duran ha un lieve malore nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, qualche ora fa, Delia Duran ha fatto preoccupare i compagni di avventura che con lei stanno condividendo questa esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

La moglie di Alex Belli stava facendo la doccia, quando all'improvvisa si è accovacciata su se stessa, portando le mani alla testa.

Un chiaro segnale del fatto che qualcosa non andava e, infatti, Manila Nazzaro è subito intervenuta per capire cosa stesse accadendo a Delia.

Delia si sente male mentre fa la doccia, Manila Interviene, Barù no (Video)

A quel punto, la moglie di Alex ha svelato che probabilmente aveva avuto un calo di pressione mentre faceva la doccia e i suoi compagni di gioco hanno ipotizzato che il motivo potrebbe essere dovuto all'acqua troppo calda.

In quel momento, sotto la doccia con Delia Duran era presente anche Barù che tuttavia non è intervenuto per capire cosa stesse accadendo.

Barù ha continuato a fare la sua doccia, quasi "ignorando" del tutto Delia che continuava ad essere accovacciata su se stessa.

Anche in questo caso, è intervenuta Manila Nazzaro che si è avvicinata a Delia per capire come stesse e anche per portarle un bicchiere d'acqua e farla così riprendere.

Poco dopo Delia si è ripresa dal lieve malore ed ha continuato a fare la sua doccia.

Delia Duran stravince al televoto del GF Vip e batte Soleil Sorge

Intanto, la moglie di Belli continua ad essere una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip 6 in onda su Canale 5.

Proprio durante la puntata di lunedì sera, Delia ha ricevuto un verdetto del tutto inaspettato da parte del pubblico sovrano di questa sesta edizione.

La modella venezuelana, sebbene sia entrata in casa da poche settimane, è stata scelta come prima candidata alla finalissima del prossimo Gf Vip, in programma il 14 marzo.

Delia ha battuto Soleil con oltre il 50% delle preferenze del pubblico da casa, e Sorge in diretta tv con Alfonso Signorini non ha nascosto la sua amarezza e la delusione per questa amara disfatta.