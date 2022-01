Venerdì 28 gennaio 2022 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Da settimane, in ogni appuntamento del reality non può mai mancare l'argomento 'triangolo' formato da Delia, Alex e Soleil. Tuttavia, nella casa più spiata d'Italia, alcuni concorrenti sono stanchi di questa monotonia, sopratutto Lulù, la quale perde le staffe e sbotta contro il Grande Fratello.

GF, Lulù stanca del triangolo amoroso

La principessa Selassiè nelle ultime ore ha ribadito di essersi stancata del triangolo nato nella Casa tra Alex, Soleil e Delia. La giovane, parlando con i suoi coinquilini, ha immaginato la puntata di venerdì dicendo che sicuramente si parlerà brevemente del loro programma radiofonico, per poi finire a parlare del triangolo amoroso.

Selassiè ha esordito dicendo: "Ma io dico, perché non ci lasciano in camera a tutti, tranne loro e arriviamo solo quando hanno finito? Sì, ci chiamano solo quando è finito il discorso del triangolo, perché io non ce la faccio più. Quando parlano di loro 3 vorrei sbattermi qualcosa in testa, cioè sono seria, non ce la faccio".

La principessa si è poi schierata contro Alex e i suoi tweet, definiti da lei come "Tweet del c...o", dicendo poi: "Io non la reggo più sta situazione. Secondo me si sono tutti e tre messi d’accordo prima, direi che è palese che sia così”. Questo pensiero di una farsa organizzata, era stato condiviso in precedenza anche da Manuel Bortuzzo e a confermarlo è stata la stessa Lulù la quale ha rivelato: ”Anche Manu all’inizio è sempre stato diplomatico, ma nell’ultimo mese non gli fregava più nulla e diceva tutto.

Si era già stancato di tutte queste tarantelle ridicole. Roba tutta inventata perché lui mi ha confessato che pensava fosse una cosa programmata già dall’inizio”. Non ci resta che aspettare la puntata di domani, per scoprire come i diretti interessati reagiranno davanti a questa questione.

Nel frattempo, nella casa del Grande Fratello Vip, la compagna di Alex Belli, Delia Duran non perde occasione per fare delle nuove e scottanti confessioni. Mentre parlava con Miriana Trevisan, la venezuelana ha confessato che il suo prototipo di donna ideale corrisponde ad Aida Yespica, specificando poi di aver avuto un’esperienza con lei.

Il racconto è avvenuto in diretta su Mediaset extra e attraverso il sito web del Grande Fratello, ma non appena è stato detto il nome di Aida, la regia ha immediatamente tolto l’audio.

Nel corso di un’intervista, Yespica aveva dichiarato di essersi innamorata di una donna in passato e anche follemente. Chissà che magari la famigerata donna che ha fatto perdere la testa alla Yespica possa essere stata proprio Delia Duran. Intanto, la showgirl, non ha mai nascosto di essere attratta dal genere femminile, confessandolo anche nella casa nei giorni passati.