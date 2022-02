Barù colpito da un lutto al Grande Fratello Vip 6. In queste ultime ore, il nipote di Costantino della Gherardesca ha fatto i conti con una brutta notizia che gli è stata comunicata in confessionale dagli autori del Reality Show Mediaset.

Barù ha appreso della morte di sua nonna: un grande dolore per il concorrente che, tuttavia, pur apparendo meno giocoso del solito, ha scelto di non dire nulla agli altri compagni di gioco, fatta eccezione per Soleil Sorge, che è stata la prima ad essere informata di questo lutto.

Lutto per Barù nella casa del Grande Fratello Vip: l'annuncio in confessionale

Durante la giornata di sabato 5 febbraio, Barù ha ricevuto una triste notizia da parte degli autori del Grande Fratello Vip, i quali in confessionale lo hanno informato del decesso di sua nonna.

Barù, in queste settimane di permanenza all'interno della casa di Cinecittà, ha più volte raccontato del suo rapporto speciale con i nonni, ai quali è sempre stato molto legato. Dopo aver appreso della dipartita della nonna, il nobile toscano ha preferito non condividere con gli altri concorrenti il dolore che sta provando in queste ore.

Barù confida del lutto solo a Soleil Sorge

Barù, rientrato in casa dopo aver ricevuto la comunicazione in confessionale al GF Vip, ha deciso di dire la verità soltanto a Soleil Sorge, mettendola al corrente del lutto che ha colpito lui e la sua famiglia in queste ore.

"Tranquilla è tutto ok, lei era malata (la nonna, ndr). Sono triste ovviamente, però no, non voglio dirlo a tutti perché non mi piacciono le finte. Preferisco non dirlo per adesso", ha affermato Barù nello spiegare perché almeno per ora non ha voluto riportare agli altri coinquilini la dolorosa notizia.

Nonostante il bel legame e il feeling che ha stretto in queste settimane in casa con Jessica, Barù ha preferito lasciare all'oscuro di tutto anche la principessina che sta condividendo con lui questa esperienza al GF Vip.

La scelta finale di Barù dopo aver saputo del lutto al GF Vip

In un secondo momento, Barù ha spiegato i motivi della sua tristezza a Davide Silvestri, un'altra persona con la quale ha instaurato un buon rapporto di amicizia. Il concorrente toscano ha confidato all'attore del lutto che lo ha colpito, ribadendo di non voler coinvolgere gli altri coinquilini.

Malgrado il dolore che sta vivendo, Barù ha scelto di proseguire e di andare avanti con la sua avventura nella casa di Cinecittà, dunque non lascerà il programma.