Il caso Katia Ricciarelli, accusata di aver pronunciato frasi razziste contro Lulù, ha infiammato il GF Vip. Nel corso dell'ultima puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, c'è stato il confronto in diretta, durante il quale il padrone di casa ha quasi "giustificato" Katia per le sue esternazioni infelici. Un modo di fare che non è piaciuto per niente a Barù che, subito dopo la puntata in diretta del GF Vip, ha di fatto criticato il conduttore Signorini.

Signorini 'difende' Katia Ricciarelli dopo le polemiche al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip, Signorini ha varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà per poter vedere in faccia i suoi concorrenti e parlare con loro dopo gli avvenimenti spiacevoli delle ultime giornate.

In particolar modo, il conduttore ha condannato gli atteggiamenti di Katia e Lulù e ha quasi provato a giustificare la cantante lirica dalle accuse di razzismo che le erano state mosse sia all'interno della casa di Cinecittà ma anche sul web e sui social.

"Anche mia madre, chissà quante volte ha detto di uno straniero: ma che se ne tornasse al paese suo, mica questo fa di lei una razzista", ha asserito Alfonso Signorini durante la diretta del GF Vip di ieri.

Barù sbotta contro Alfonso Signorini dopo la diretta del GF Vip

Frasi che non sono passate inosservate e che, anche in questo caso, hanno scatenato polemiche sui social ma anche all'interno della casa stessa di Cinecittà.

Subito dopo la puntata in diretta di questo venerdì sera, il primo a sbottare contro Alfonso Signorini e la sua presa di posizione a favore di Katia Ricciarelli, è stato Barù, uno degli ultimi arrivati nel cast di concorrenti di questa sesta edizione.

Barù, senza troppi mezzi termini, non si è fatto problemi a puntare il dito contro Signorini e le parole da lui espresse in diretta televisiva al GF Vip, in difesa di Katia Ricciarelli.

'Cose brutte', sbotta Barù contro Alfonso Signorini sul caso Ricciarelli al Grande Fratello Vip 6

"Non è una questione di generazione, mio nonno non avrebbe mai detto una cosa del genere", ha esclamato Barù che ha così preso le distanze dal pensiero di Signorini, lanciando la sua frecciatina al vetriolo contro il padrone di casa del GF Vip e la sua difesa verso Katia Ricciarelli.

"Non capisco perché in Italia facciano passare queste cose, negli Usa saresti fuc...Cose brutte!", ha sbottato Barù che ha così preso le distanze dalle parole del conduttore.

Un tema ancora molto caldo che, sicuramente, farà discutere ancora i concorrenti di questa sesta edizione del GF Vip, anche nel corso delle prossime settimane.