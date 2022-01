Barù continua ad essere un fiume in piena all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Nonostante sia uno degli ultimi arrivati all'interno del cast di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, Barù si è messo subito in mostra per il suo modo di fare schietto e sincero, che non è passato inosservato e che lo ha portato ad essere uno dei concorrenti più amati sui social. E, proprio in queste ultime ore, Barù ha "smascherato" se stesso, facendo chiarezza sul motivo per il quale ha scelto di partecipare a questa edizione.

Barù smonta le dinamiche del GF Vip e va 'controcorrente'

Nel dettaglio, fin dal primo momento in cui ha messo piede all'interno della casa del GF Vip, Barù ha sempre precisato di non voler avere nulla a che fare con le dinamiche che spesso prendono quota all'interno di un reality show.

Proprio per questo motivo, Barù si è tenuto ben lontano dalla possibilità di intraprendere relazioni sentimentali all'interno della casa di Cinecittà, rigettando così al mittente la possibilità di rendersi protagonista di un flirt con Jessica oppure con Valeria Marini, le due donne di questa sesta edizione che sono appare particolarmente interessate al ragazzo.

E, in queste ultime ore trascorse all'interno della casa del GF Vip, Barù ha "smascherato" se stesso e il motivo per il quale ha scelto di prendere parte a questa sesta edizione del reality show, che andrà avanti fino al prossimo 14 marzo in prime time su Canale 5.

'Sono qui perché mi pagano', Barù smaschera se stesso sul percorso al GF Vip

"Sono qui perché mi pagano, mica per fare il percorso e perdere la dignità", ha ammesso senza troppi mezzi termini Barù confermando di fatto di essere interessato in primis all'aspetto economico di questa esperienza e scimmiottando un po' anche gli altri compagni di gioco.

In tanti, infatti, quando parlano dell'esperienza al GF Vip ammettono che per prima cosa accettano perché vogliono mettersi alla prova e quindi fare un "percorso".

Una motivazione che Barù ha prontamente rigettato al mittente, chiarendo e precisando che il suo principale interesse è dettato da motivo economici, dato che tutti gli inquilini del reality show, sono ben pagati per portare avanti questo percorso.

Il pubblico social del GF Vip 'pazzo' per Barù

E, queste affermazioni pregne di sincerità, rendono Barù uno dei concorrenti più amati di questa sesta edizione del GF Vip.

Sui social, il giovane nipote di Costantino Della Gherardesca, spopola e conquista consensi giorno dopo giorno, al punto che in moltissimi vorrebbero vederlo trionfare e quindi "alzare al cielo" la coppa del vincitore assoluto di quest'anno.