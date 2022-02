Manila Nazzaro sul piede di guerra con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge al GF Vip. C'è stato un periodo in cui le tre inquiline della casa di Cinecittà avevano stretto una sorta di "santa alleanza" ed erano a dir poco inseparabili.

Col passare delle settimane, complice l'arrivo in casa di Delia Duran, questa alchimia è venuta meno e ad oggi Manila si ritrova messa alle strette da Katia e Soleil che, in diverse occasioni, hanno punzecchiato l'ex Miss Italia. Per Manila, però, la loro sarebbe una strategia mirata, la quale punterebbe a farla fuori dal programma.

Katia, Manila e Soleil si ritrovano ai ferri corti al GF Vip

Nel dettaglio, il rapporto tra Katia-Manila-Soleil non è più quello di un tempo all'interno della casa di Cinecittà.

Tra le tre donne non c'è più quella sintonia e quel feeling di un tempo e, in particolar modo l'ex Miss Italia, si è ritrovata a fare i conti con gli attacchi da parte delle due "ex amiche" anche durante le puntate di prima serata.

Katia e Soleil non si sono fatte problemi a sbottare contro Manila, accusandola di aver voltato loro le spalle mentre l'ex Miss Italia sostiene di essere lei vittima di una strategia ben studiata da parte delle due inquiline che popolano la casa del GF Vip dallo scorso settembre.

Manila sbotta e 'smaschera' la strategia di Katia e Soleil

Manila, in queste ultime ore, chiacchierando con Nathaly e con Miriana, ha "smascherato" quella che sarebbe la strategia delle sue due ex amiche, rivelando che il loro obiettivo sarebbe quello di farla fuori definitivamente dal gioco, ad un passo ormai dalla finalissima del 14 marzo.

"In puntata mi ha detto: spari ca... da cinque mesi, statti zitta. Tesoro, io ho comunque 20 anni più di te", ha sbottato Manila puntando il dito contro l'atteggiamento irrispettoso di Soleil Sorge che più volte durante le puntate serali del GF Vip, le ha chiesto di tacere ed ha provato a toglierle la parola in diretta tv.

"Non capisco questo accanimento su lei, che è un angelo", ha sentenziato Nathaly Caldonazzo che ha così spezzato una lancia in difesa dell'ex Miss Italia.

'Hanno deciso di farmi fuori', sbotta Manila contro la coppia Katia-Soleil

"Tutte e due, di lei e di Katia. Evidentemente hanno deciso di farmi fuori", ha proseguito ancora Manila che ha così smascherato quella che secondo lei sarebbe la strategia che starebbero seguendo Katia e Soleil in vista del finale di questo GF Vip.

Insomma, secondo Manila le sue "ex amiche" avrebbero come obiettivo quello di riuscire a farla fuori dal programma e quindi screditarla agli occhi del pubblico, in modo tale da portarla all'eliminazione definitiva. Riusciranno ad avere la meglio? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.