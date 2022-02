Soleil Sorge torna a punzecchiare la sua "nemica" Manila Nazzaro all'interno della casa del GF Vip. C'è stato un periodo in cui, le due inquiline del reality show Mediaset andavano d'amore e d'accordo e passavano molto del loro tempo insieme all'interno della casa.

Poi, però, qualcosa si è rotto e nel corso delle ultime settimane, Manila e Soleil si sono ritrovate ai ferri corti. Discussioni, litigi, frecciatine che non sono passate inosservate e, proprio in queste ultime ore, Soleil non ha perso occasione per lanciare l'ennesima stoccata contro l'ex Miss Italia.

Soleil prende in giro e provoca Manila al GF Vip 6

Nel dettaglio, Manila Nazzaro verrà ricordata per essere la concorrente di questa sesta edizione del GF Vip dedita maggiormente alle faccende domestiche e in particolar modo alla pulizia dei piatti.

Più volte, in casa, sono nate discussioni per questo motivo, complice il fatto che alcuni concorrenti se ne sono un po' approfittati di questa situazione, prendendo anche in giro l'ex Miss Italia, che non l'ha presa sempre bene.

Ebbene, in queste ultime ore, Soleil Sorge ha voluto nuovamente punzecchiare la sua nemica sul tema faccende domestiche.

Soleil è salita sulle spalle di Gianluca, che sembra sempre più attratto dall'influencer, ed è andata a punzecchiare i vari concorrenti che stanno vivendo con lei questa esperienza, facendo finta di avere dei messaggi aerei per loro.

'Lavali sti piatti', Soleil Sorge punzecchia ancora Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip

L'ex protagonista di Uomini e donne non ha risparmiato un messaggio neppure nei confronti della sua ormai ex amica, Manila Nazzaro.

"Lavali sti piatti", ha esclamato Soleil prendendo in giro Manila e facendo finta che quello fosse il messaggio dell'aereo che avevano mandato al GF Vip per lei.

Immediata la reazione di Manila che, pur avendo colto l'ironia della giovane influencer, non ha perso occasione per replicare ed ha risposto a sua volta con una stoccata al vetriolo che non è passata inosservata ai fan social che seguono il reality show Mediaset, condotto da Alfonso Signorini.

Manila Nazzaro replica a Soleil Sorge, lei risponde col 'gesto dell'ombrello' (Video)

"Lavali pure tu Sole, ogni tanto. C'è anche un detersivo famosissimo", ha subito esclamato Manila che ha così risposto per le rime alla ragazza che, più volte in questi mesi, è stata tacciata di essere poco incline alle faccende domestiche e in generale alla pulizia della casa del GF Vip.

Soleil, però, non ha incassato il colpo di Manila senza battere ciglio e, subito dopo la frecciatina dell'ex Miss Italia, ha rincarato la dose facendo il "gesto dell'ombrello" e mandando così a quel paese la concorrente.