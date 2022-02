Katia Ricciarelli schifata nella casa del GF Vip dopo aver trovato un piatto lavato male. Le tensioni all'interno dell'abitazione di Cinecittà non mancano mai e, in queste ultime ore, la cantante lirica si è ritrovata a fare i conti con una "sorpresa" a dir poco sgradevole.

Katia era seduta a tavola, intenta a mangiare il suo piatto di pasta, quando ad un certo punto ha avvertito una "strana puzza" che ha catalizzato la sua attenzione, fino ad accorgersi che proveniva proprio dal suo piatto.

Katia Ricciarelli schifata dal piatto sporco trovato al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Katia Ricciarelli si trovava a pranzo con Nathaly, Antonio e Soleil, intenta a mangiare il suo piatto di pasta ancora fumante.

Ad un certo punto, però, l'ex moglie di Pippo Baudo si è resa conto che c'era qualcosa che non andava.

Katia ha avvertito una strana puzza e col passare dei minuti ha capito che proveniva proprio dal suo piatto.

"Puzza di uovo", ha esclamato Katia Ricciarelli al GF Vip visibilmente schifata da quel cattivo odore proveniente dal suo piatto.

La cantante Katia Ricciarelli sbotta per il piatto sporco

Peccato, però, che Katia non avesse preparato e cucinato nessuna pietanza a base di uovo e quindi quella puzza era dovuta alla cattiva pulizia delle stoviglie.

Katia si è così lamentato ed ha sbottato contro chi si era occupato di lavare i piatti, i quali a quanto pare, erano stati igienizzati con scarsa cura, tanto da lasciare il cattivo odore di uovo.

"Chi non sa lavare i piatti, non deve lavarli", ha sbottato la cantante lirica che a quel punto si è ritrovata costretta a dover cambiare piatto.

Insomma l'ennesima frecciatina di Katia Ricciarelli nei confronti di chi si occupa della pulizia dei piatti e in generale delle faccende domestiche all'interno della casa del GF Vip.

Manila Nazzaro attacca Katia e Soleil al GF Vip

E, questa stoccatina, potrebbe essere rivolta in primis a Manila Nazzaro che in questi mesi è stata più volte la "responsabile" della gestione pulizie domestiche.

Non è un mistero, infatti, che il rapporto tra Katia e Manila non sia più idilliaco come un tempo e in queste ultime settimane di permanenza nella casa di Cinecittà, le due inquiline non si sono risparmiate frecciatine e stoccate al vetriolo.

La stessa Manila, in un momento di sfogo con Nathaly e Miriana, ha ammesso di avere come la sensazione che Katia e Soleil abbiano intenzione di farla fuori dal gioco e quindi di metterla alle strette per far sì che il pubblico possa eliminarla dal gioco, prima della finalissima di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Sarà davvero questa la strategia di Katia e Soleil? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.