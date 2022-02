Nervi tesi all'interno della casa del GF Vip e risveglio amaro per Manila Nazzaro. L'ex Miss Italia, anche questa mattina, ha dovuto fare i conti con la sporcizia lasciata dagli altri concorrenti in cucina.

Una situazione che le ha fatto perdere nuovamente le staffe, dato che questa non è la prima volta che Manila si ritrova a fare i conti con la cucina lasciata in pessime condizioni da parte dei suoi coinquilini, che sarebbero poco attenti all'igiene degli spazi comuni.

Manila Nazzaro sbotta per la sporcizia in cucina al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, il risveglio per Manila Nazzaro non è stato affatto dei migliori all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

In queste ultime ore, infatti, Manila si è ritrovata a fare i conti con la sporcizia lasciata dagli altri concorrenti che, restando svegli fino a tarda notte, quasi sempre finiscono per usare la cucina, ma senza pulirla dopo l'utilizzo e lasciando tutto in disordine.

Ebbene, la reazione dell'ex Miss Italia non è stata proprio delle migliori.

E così, sfogandosi con Miriana Trevisan, Manila non ha potuto nascondere il fatto di cominciare ad essere stufa di questa situazione e in generale del menefreghismo mostrato da parte degli altri concorrenti protagonisti di questa sesta edizione del GF Vip.

Manila si innervosisce per la sporcizia lasciata in cucina

"La cucina è un luogo comune. Io non posso avere questa roba e stamattina passare il tempo a pulire, perché non me ne frega un ca...", ha sbottato Manila parlando con Miriana e chiedendo scusa anche per il termine poco carino che ha usato e che normalmente non usa.

Ma, questa volta, l'ex Miss Italia è apparsa decisamente furiosa per questo atteggiamento poco attento da parte degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, i quali non sarebbero per nulla rispettosi di quelli che sono gli spazi comuni della casa.

"Cioè non posso trovare le sigarette qua col posacenere e tutto il resto, in cucina, dove cuciniamo", ha sentenziato Manila fortemente innervosita da questa situazione.

'Menefreghismo totale', sbotta Manila contro gli altri compagni del GF Vip (Video)

"Questo è menefreghismo totale", ha aggiunto ancora Manila Nazzaro che ha così puntato il dito contro i suoi compagni di gioco che restando svegli fino a tarda notte, lascerebbero sporcizia e disordine in cucina.

L'ex Miss Italia si è anche lamentata per il modo scorretto in cui sono stati conversati alcuni alimenti all'interno della casa, i quali risulterebbero "acidi" e quindi ormai impossibili da utilizzare.

Insomma un clima decisamente teso quello che si respira nella casa del GF Vip 6, a poche ore ormai dalla nuova puntata serale con Alfonso Signorini.