Lunedì 7 marzo andrà in onda la seconda puntata di Vostro Onore, la Serie TV targata Rai 1 con Stefano Accorsi nei panni di un giudice integro e rispettato che si troverà a fare i conti con un incidente che coinvolgerà suo figlio e che gli cambierà la vita e mostrerà la sua parte più nascosta. Secondo le anticipazioni, Vittorio e Salvatore continueranno a proteggere Matteo, mentre Danti porterà avanti le indagini. Si scoprirà, inoltre, un giro di droga dei Silva e Carlos finirà in carcere dove inizierà una guerra tra clan con i Grava. Vittorio si adopererà per proteggere Nino, addentrandosi sempre di più nell'illegalità.

Ludovica riferirà a Vittorio la posizione di Nino: anticipazioni di Vostro Onore

Nella seconda puntata di Vostro Onore, in onda lunedì 7 marzo su Rai 1, Vittorio continuerà a lavorare nell'illegalità per proteggere suo figlio. Pagani e Salvatore faranno di tutto per far sparire un'altra macchina che potrebbe smascherare la loro messa in scena per l'incidente in cui ha perso la vita Diego Silva, mentre Ludovica riferirà a Vittorio la nuove posizione di Nino Grava, accusato del finto furto dell'auto di suo figlio. Nel frattempo, il dirigente del commissariato, Danti, deciderà di smuovere un po' le acque usando degli informatori tra i Silva, mentre Miguel scoprirà un traffico di droga gestito dal fratello di Diego e da Carlos che finirà in carcere.

Filippo Grava pianificherà la sua vendetta: anticipazioni seconda puntata 7 marzo

Le anticipazioni della seconda puntata di Vostro Onore di lunedì 7 marzo rivelano che la vita in carcere per Carlos sarà un modo per pianificare come colpire Nino, considerato dai Silva il responsabile della morte di Diego. Nell'istituto penitenziario inizierà una guerra tra clan che vedrà protagonisti da un lato i Silva e dall'altro i Grava.

Dopo aver capito cosa sta accadendo, Vittorio si adopererà subito per far entrare Nino in un programma di protezione e si spingerà sempre di più nell'abisso dell'illegalità. Senza esserne consapevole, infatti, Pagani danneggerà i traffici illeciti di Filippo Grava che sarà furioso e pianificherà una vendetta.

Le puntate precedenti

Il protagonista, Vittorio Pagani, interpretato da Stefano Accorsi, è un giudice integerrimo segnato dalla tragica scomparsa di sua moglie che da un giorno all'altro si trova a dover proteggere suo figlio Matteo da un pericoloso clan. Il ragazzo, infatti, dopo aver investito e ucciso con la macchina un motociclista, è scappato e il padre sarà deciso a denunciarlo, ma quando scoprirà che la vittima è un Silva dovrà fare una dolorosa scelta. Per evitare la vendetta del clan, Vittorio inscenerà il furto dell'auto, incolpando Nino Grava, mentre suo figlio Matteo proverà a comportarsi come se nulla fosse accaduto.