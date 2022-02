Brutto risveglio per Miriana Trevisan. La concorrente del GFVip ha avuto un malore nel corso della notte, tanto che è stata prontamente soccorsa da Jessica Selassié e Barù. Sembrerebbe non trattarsi di nulla di grave, ma i fan della showgirl sono in apprensione.

L'accaduto

I telespettatori del GFVip lunedì 28 febbraio sono apparsi piuttosto preoccupati per Miriana Trevisan. La concorrente durante la notte tra domenica e lunedì ha avuto un malore. Il primo ad andare in suo aiuto è stato Davide Silvestri.

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto alla showgirl.

Dalle parole pronunciate da Lulù Selassié sembrerebbe che sia stato un malore causato da un intervento subito da Trevisan, poco prima di entrare nella casa più spiata d'Italia.

La decisione della principessa e del food blogger

Dopo avere notato un certo movimento nella stanza di Miriana, Barù ha chiesto a Lulù cosa stesse accadendo. A quel punto la principessa ha spiegato che Trevisan non stava molto bene. Poi, la 23enne ha aggiunto: "Si è operata prima di entrare. Jessica deve aiutarla".

Nel sentire la spiegazione della coinquilina, il food blogger ha deciso di non restare con le mani in mano. Barù ha raggiunto immediatamente la più grande delle sorelle Selassié e Miriana Trevisan. Al momento di tornare a dormire, Jessica e Barù hanno deciso di restare al fianco dell'ex ragazza di Non è la Rai.

Il gesto del nobile è stato molto apprezzato sul web, visto che nelle scorse ore Barù aveva pronunciato una frase infelice su Miriana.

Come sta ora Miriana?

Il giorno seguente, Miriana Trevisan sembra stare molto meglio. La diretta interessata dopo essersi svegliata ha raggiunto Manila Nazzaro e Jessica Selassié per preparare la colazione.

Le tre coinquiline, dopo avere trovato la cucina sporca, hanno commentato l'accaduto con tono piuttosto piccato.

Nel dettaglio, la 44enne pugliese ha sbottato: "È una mancanza di rispetto totale". L'ex Miss Italia ha spiegato di non riuscire a vivere in un ambiente sporco. Inoltre, ha precisato che la cucina è un ambiente comune della casa di Cinecittà quindi tutti devono collaborare per mantenerla pulita: "Non posso trovare sigarette dove cuciniamo".

Dal canto suo, Miriana si è trovata d'accordo con il punto di vista dell'amica. A tal proposito Trevisan ha fatto una proposta di comune accordo con Davide: sarebbe il caso di parlare con i diretti interessati per metterli davanti alle proprie responsabilità. Nella sesta edizione del Reality Show, i concorrenti hanno più volte discusso per la sporcizia all'interno della casa del GFVip.

Non a caso, i "vipponi" hanno anche subito dei tagli sulla spesa settimanale ma la cosa sembra non essere mai importata più di tanto.