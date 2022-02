Manuel Bortuzzo e Alex Belli sono indubbiamente due dei protagonisti di questo Grande Fratello Vip. Il nuotatore triestino non sembra aver digerito il rientro di Belli nella casa e, anche lui come tanti altri, si è detto stanco di tutta la sceneggiata: "Mi ha stressato la vita con questa storia, quindi basta". Poche parole che riassumono il suo pensiero sul teatrino messo in piedi da Alex, Delia e Soleil.

Manuel Bortuzzo stanco del teatrino di Alex al Gf Vip

Manuel Bortuzzo è uscito qualche settimana fa dal Gf Vip per problemi di salute e per tornare ad allenarsi in vista di progetti che lo dovrebbero portare a partecipare alle prossime paraolimpiadi.

Fuori da Cinecittà ha potuto riabbracciare Aldo Montano, con il quale ha instaurato un rapporto di profonda amicizia proprio all'interno del Gf Vip. All'inizio della sua avventura, aveva legato anche con Alex Belli, altro concorrente di spicco di questa edizione. Con il passare del tempo, però, il loro rapporto si è raffreddato, a causa del presunto "teatrino" messo in piedi dall'attore con Delia e Soleil. Ora che Alex è rientrato nella casa, Manuel non ha perso occasione per ribadire il suo pensiero su Belli. Lo ha fatto in un'intervista rilasciata a Casa Chi, dove il nuotatore ha fatto chiaramente intendere di essere stufo di tutta questa vicenda.

Manuel contro Alex: 'Mi ha stressato la vita con questa storia, quindi basta'

In sostanza, Manuel è stanco di Alex Belli e del triangolo che coinvolge l'attore, la moglie Delia e Soleil. A tal proposito Bortuzzo, senza girarci intorno ha dichiarato: "Mi ha stressato la vita con questa storia, quindi basta". Messaggio chiaro e diretto quello di Manuel che, rispondendo alle domande di Gabriele Parpiglia, ha ammesso che se lui fosse stato ancora nella casa, molto probabilmente avrebbe riabbracciato Belli ma non lo avrebbe considerato più di tanto.

In sostanza, Manuel ha fatto intendere che il modo di comportarsi di Alex non lo convince.

Manuel su Alex: 'È un genio'

Molto più vicino e affine a Manuel è invece Aldo Montano, con cui Bortuzzo continua a vedersi anche al di fuori dalla casa di Cinecittà. Comunque sia, Manuel non può che complimentarsi con Alex per il fatto di riuscire a stare al centro dell'interesse: "È un genio" ha ammesso Manuel, visto che Belli è riuscito a fare il suo gioco.

Di certo non è un modo di fare nelle corde di Manuel ed è per questo che la vicenda lo ha stancato ormai. Secondo il nuotatore, le cose vere colpiscono nella vita e non nello spettacolo. Vita che per Manuel Bortuzzo significa tornare ad allenarsi. In una recente storia Instagram, lo si vede al centro sportivo della polizia di stato di Tor di Quinto pronto a ripartire con gli allenamenti e in attesa dell'arrivo del suo amico Aldo Montano.