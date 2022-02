Denise Mingiano non si arrende. Nonostante abbia lasciato Uomini e donne e quindi anche Matteo Ranieri, la ragazza continua a pensare a lui e alla possibilità di un futuro insieme. In una recente intervista, l'ex corteggiatrice ha sottolineato la bontà di Matteo, del quale non riesce certo a parlare male. Tutta un'altra storia invece, quando Denise cita Armando Incarnato: ha il rimpianto di non avergli detto subito che non le interessava. Insomma, Denise lascia la porta aperta a Matteo e la chiude ad Armando.

Mingiano dopo l'addio a Uomini e donne accusa De Filippi e la redazione

Denise Mingiano se ne è andata da Uomini e donne dopo essere stata messa sotto accusa riguardo al suo atteggiamento verso Armando Incarnato. La corteggiatrice di Matteo non aveva infatti respinto le avance del cavaliere partenopeo e, per tre volte, era stata pizzicata a parlare con lui dietro le quinte del programma. Scene mostrate sia al tronista che al pubblico di Canale 5. Sentitasi presa di mira, Denise aveva lasciato lo studio. Matteo in quell'occasione avrebbe voluto raggiungerla, ma era stato stoppato da Maria De Filippi, la quale aveva cercato di farlo ragionare. In particolare, la conduttrice, lo aveva spronato a riflettere sul suo reale interesse verso Denise.

La ragazza aveva poi attaccato Maria e la redazione, accusandoli di aver stoppato Matteo in quella circostanza, sostenendo che il tronista fosse poi stato incoraggiato a seguire invece l'altra corteggiatrice Federica.

Denise torna a parlare di Matteo: 'È buono all'ennesima potenza'

Insomma, il percorso di Denise a Uomini e donne non è terminato nel migliore dei modi.

Ora, a distanza di qualche giorno da quei fatti, la ragazza è tornata a parlare della vicenda e di Matteo Ranieri in un'intervista rilasciata alla pagina "opinionista.social". Denise è tuttora convinta che qualcuno abbia stoppato Matteo e che gli abbia impedito di andare da lei. In pratica, Denise crede che qualcuno abbia incoraggiato Matteo ad andare da Federica piuttosto che da lei.

Detto questo, l'ex corteggiatrice non vuole di certo parlare male di Matteo, anzi, riferendosi al giovane tronista, ha dichiarato: "Matteo è buono all’ennesima potenza". L'ex corteggiatrice ha poi aggiunto che, quando aveva sostenuto di avere dubbi su di lui, era proprio perché il tronista è apparso ai suoi occhi sin troppo buono. Un lato che può essere un pregio, ma anche un difetto, a detta della ragazza.

Denise spera in un futuro con Matteo e chiude la porta ad Armando

Nonostante tutto, Denise non ha perso le speranze di poter avere un futuro insieme a Matteo Ranieri. Per questo ha contattato la sorella di lui, nella speranza che faccia giungere al tronista il suo messaggio. Nel dettaglio, Denise ha chiaramente fatto intendere che, qualora lo volesse, Matteo la potrebbe raggiungere a casa sua.

Lei è ancora lì ad aspettarlo, pronta a ricominciare. Insomma, nonostante abbia abbandonato Uomini e donne, Denise Mingiano continua a nutrire interesse per Ranieri e sta cercando di dimostrarglielo. A dimostrazione della sincerità dei suoi sentimenti, Denise ha pure confessato di avere un rimpianto, ossia quello di non aver detto subito ad Armando che non le piaceva. Insomma, il rammarico è quello di non avergli chiuso subito la porta in faccia. Ora resta da capire quale sarà la reazione di Matteo alle ultime dichiarazioni di Denise.