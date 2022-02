Miriana Trevisan non è mai riuscita a costruire un rapporto con Soleil Sorge. L'antipatia tra le due è stata palese fin dall'inizio del Grande Fratello Vip ed è per questo che la gieffina continua coerentemente sulla sua linea. Ora che non ci sono più immuni, è pronta a prendere di mira l'influencer, per cercare di eliminarla dal gioco. In questa ultima fase del lungo reality ogni cosa è concessa e sicuramente le carte in tavola cambieranno.

Miriana Trevisan contro Soleil Sorge

Tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge le cose non sono mai andate per il verso giusto.

Le due donne si sono sempre scontrate e hanno mostrato una grande antipatia nei confronti dell'altra. Ora che al Grande Fratello Vip non ci sono più immuni, Miriana è pronta a cogliere la palla al balzo, mostrando grande coerenza. Alfonso Signorini, durante la diretta di lunedì 7 febbraio, ha annunciato che quelle sarebbero state le ultime immunità. Miriana voleva nominare Soleil in diverse occasioni, ma spesso l'influencer era immune grazie all'intervento delle due opinioniste. Ora, la donna è pronta per le sue nomination, con maggiore libertà.

Le parole di Miriana su Soleil

Finalmente Miriana Trevisan si sentirà libera di poter votare chi vuole, senza condizionamenti. Fino ad oggi, infatti, non è riuscita a nominare Soleil in diverse occasioni, perché la ragazza spesso era immune.

Togliendo l'immunità nell'ultima fase del reality show, Miriana è pronta ad attaccare l'influencer. Mentre parlava con Manila Nazzaro ha dichiarato di essere pronta a prendere di mira Soleil nelle nomination, mostrando la sua coerenza. La donna ha sottolineato che il fatto che non ci siano più immuni è una gran bella notizia per loro.

"Ora la becchiamo" ha sottolineato la donna, che probabilmente non sarà l'unica a prendere di mira Soleil, una delle concorrenti più criticate in casa. Rimane il fatto che l'influencer è davvero molto apprezzata dal pubblico a casa, che in diverse occasioni l'ha salvata. Ora, con il rientro di Alex Belli in casa, potrebbe rivelarsi una concorrente fondamentale.

Le domande sull'età di Biagio

Miriana sarebbe molto infastidita anche dal modo di Soleil di mettersi in mezzo e di farle spesso domande sul suo privato o sulla sua relazione con Biagio. "Mi ha chiesto ancora quella cosa. Parlo dell'età di Biagio" ha dichiarato Miriana, parlando di Soleil. "Prima uno dovrebbe ascoltare una storia e l'amore che c'è e poi giudicare" ha continuato la gieffina, molto infastidita dalle domande dell'influencer. Miriana si sente attaccata e giudicata, soprattutto perché queste domande le sono state fatte spesso, sempre le stesse. "Noto lo schifo, questi attacchi non li capisco" ha aggiunto, pronta a nominare Soleil a partire dalla prossima puntata.