Durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 31 gennaio, Miriana Trevisan ha potuto finalmente rivedere Biagio D'Anelli. A distanza di qualche giorno, la donna è scoppiata in lacrime ripensando a una confessione che l'uomo le ha fatto, riguardo il suo desiderio di avere una famiglia e un figlio. Miriana ha pensato molto alle sue parole ed è arrivata ad una conclusione molto dolorosa.

Miriana Trevisan in crisi al GF Vip

Questa settimana, Miriana Trevisan ha avuto la possibilità di trascorrere una notte nella Love Boat in compagnia di Biagio D'Anelli, con cui ha iniziato una relazione all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Una relazione nata improvvisamente, a cui Miriana tiene moltissimo. I sentimenti tra lei e Biagio sono cresciuti lentamente all'interno del reality show e la donna ha più volte confessato di essersene innamorata. Qualche giorno dopo il loro incontro, però, la gieffina è scoppiata in lacrime in confessionale, mostrando moltissimi dubbi su questo rapporto appena nato. Dubbi che non riguardano i suoi sentimenti, ma il futuro che potrebbe avere questa relazione.

Miriana in confessionale: "Mi sto spaventando"

Miriana Trevisan si è lasciata andare alle lacrime nel confessionale del Grande Fratello Vip. La donna ha spiegato di provare un forte sentimento per Biagio, per cui prova anche un grande rispetto e una grande stima.

"Mi sto spaventando" ha confessato la gieffina, spiegando che nella notte trascorsa insieme si sono scambiati parole d'amore molto forti ed importanti. La donna sta provando una "guerra interiore" e in questo momento si sente davvero molto spaventata. Miriana ha ammesso che è una paura che si porta dietro da tempo, soprattutto quando si rende conto che si tratta di un amore vero.

"Non voglio soffrire", ha dichiarato nel confessionale, sottolineando che deve riflettere su molti punti che riguardano questa relazione, proprio perché si sente molto confusa, anche a causa di alcune confessioni dello stesso Biagio D'Anelli.

Trevisan al GF Vip: "Non posso avere un altro figlio"

Sono tante le cose che hanno mandato Miriana in confusione, ma una più di tutte la sta mettendo in crisi.

Si tratta di una confessione che le ha fatto Biagio, che ha parlato del suo desiderio di costruire una famiglia e di avere un figlio. Miriana, come lei stessa ha raccontato, ha vinto la sua battaglia contro un tumore all'utero, ma purtroppo non può più avere dei figli. "Voglio che lui sia felice che abbia ciò che desidera" ha confessato la donna, in lacrime. "Non posso avere un altro figlio" ha ribadito, spiegando che in realtà sa che questo è un desiderio di Biagio. "Io, amando una persona, riesco a mettermi da parte", ha aggiunto, spiegando che la cosa importante per lei è che lui sia felice.