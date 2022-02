Tra qualche giorno Alex Belli farà il suo ritorno nella casa del Grande Fratello Vip. Intanto, la sua compagna Delia, sembra sempre più vicina ad Antonio Medugno, tra due c’è una grossa complicità ammessa dalla stessa venezuelana parlando con Nathaly Caldonazzo.

GF Vip, Delia confessa l'interesse per Antonio

Poche ore fa Delia Duran, mentre si trovava in compagnia di Nathaly, ha dichiarato che Antonio Medugno le piace, dicendo esplicitamente:”Mi piace, ma la mia paura è fargli del male”. Sentendo queste affermazioni, Nathaly si è detta convinta del fatto che Antonio non ha paura di soffrire e ha risposto:” Si è vero, ma lui lo sa.

Secondo me lui non ha paura di soffrire, perché se una cosa la sai dall’inizio è così e non ti aspetti nulla. Sai che in fondo è un gioco”. Tuttavia, Delia non si è trovata d’accordo e ha ribattuto dicendo che se un uomo ti vuole, ti prende, sia che sia un gioco oppure no. Nathaly invece ha sottolineato che è comunque una persona più piccola ed intimorita da questo mondo, dichiarando poi: ”Levando la differenza di età sei comunque tanta roba. Lui magari è abituato ad una ragazzina e pensano che gestire donne come noi sia un’impresa molto difficile”, ha concluso infine Delia dicendo: ”Lo vedo frenato”. Non ci resta dunque che aspettare la prossima puntata per capire se Delia farà chiarezza sui suoi sentimenti con Antonio e sopratutto, come si evolverà il triangolo amoroso dopo il ritorno al Grande Fratello Vip di Alex Belli.

GF Vip, vola un aereo per Delia da parte di Alex e lei va in crisi

Ad ogni modo per Delia Duran non sono giorni facili quelli all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Fin dal suo ingresso la donna si è mostrata molto insicura sulla sua storia d’amore con Alex Belli; prima ha scelto di lasciarlo, poi ha confessato di amarlo comunque ed ora, a pochi giorni dal suo ritorno in casa, la donna sembra sempre più confusa.

Ad alimentare il disorientamento della Venezuelana, è stato un aereo che ha sorvolato l'11 febbraio il cielo di Cinecittà, mandato proprio da Alex con su scritto: ”Delia, sei l’unica donna della mia vita - Alex”. Appena ha visto questo aereo, la donna è rimasta prima fredda e decisa sulla sua posizione di non perdonarlo, per poi poco più tardi scoppiare in lacrime.

La showgirl Venezuelana ha trovato conforto in Katia, la quale, vedendola giù di morale le ha detto: ”Se piangi vuol dire che ti interessa, pensa al tuo cuore e a nient’altro. L’amore distrugge, divora e perdona. Chi ama veramente perde anche la dignità”, specificando dunque che Delia non deve preoccuparsi di essere giudicata se ritorna sui suoi passi. Tuttavia, la compagna di Belli, in lacrime ha annunciato di aver preso già la sua decisione.