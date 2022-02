Martedì 15 febbraio la Luna risiederà nel segno del Leone, mentre Mercurio, il Sole e Saturno stazioneranno in Acquario. Plutone, Venere e Marte, invece, rimarranno stabili nel segno del Capricorno, così come Urano proseguirà il domicilio in Toro. Nettuno assieme a Giove, infine, permarranno in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Gemelli, meno roseo per Scorpione e Cancro.

Sul podio

1° posto Sagittario: intraprendenti. Semaforo acceso sul verde per i single di prima e seconda decade di casa Sagittario durante questo martedì, in quanto sarà probabile che mettano in campo uno spiccato mood intraprendente che sarà oltremodo apprezzato dalle 'prede' affettive adocchiate.

2° posto Leone: shopping. Giornata che potrebbe risultare ideale ai felini per darsi da fare nell'acquisto di oggetti necessari per il comfort abitativo, come climatizzatori o stufe a gas, malgrado sarà bene non farsi prendere la mano spendendo più di ciò che le risorse gli consentiranno.

3° posto Gemelli: briosi. L'avvicinarsi della Luna piena di Fuoco, che andrà in onda mercoledì, sommata al duetto Mercurio-Sole nel loro elemento parrà donare un eccelso tono umorale alla prima decade dei nati Gemelli nel corso di queste 24 ore.

I mezzani

4° posto Acquario: chiarezza d'intenti. Il ritorno del Messaggero degli dei in moto diretto nella loro orbita si congiungerà con il Luminare giallo regalando, specialmente alla seconda decade nativa, la quale gli permetterà di avere ben chiari i propri intenti futuri.

5° posto Ariete: detective. Il primo segno zodiacale vestirà, con ogni probabilità, i panni del detective nel ménage amoroso durante questo martedì, in quanto la curiosità di scoprire il perché di alcuni comportamenti ambigui del partner sarà tanta.

6° posto Toro: focus sugli affetti. I Luminari, entrambi quadrati al loro Sole di nascita, assieme al trigono Venere-Urano di Terra spingeranno, c'è da scommetterci, le prime due decadi di casa Toro a concentrarsi sul loro modo di osare e ricevere affetto verso le persone alle quali vogliono bene.

7° posto Capricorno: l'arte di accontentarsi. I risultati professionali che i nati Capricorno potrebbero trarre da questo martedì non dovrebbero essere entusiasmanti, ma il segno Cardinale, anziché spazientirsi e rivoluzionare tutto, farebbe bene a coltivare l'arte di sapersi accontentare.

8° posto Pesci: ritmi blandi. Complici un bottino energetico semivuoto e una scarsa voglia di sedersi in gioco, il dodicesimo segno zodiacale avrà buone possibilità di decelerare i ritmi sul fronte pratico che professionale.

Amore in secondo piano.

9° posto Bilancia: il dovere chiama. Alcune attività troppo spesso procrastinate nei giorni addietro, specialmente legate all'ambiente domestico, potrebbero bussare con insistenza alla porta di casa Bilancia, inducendo i nativi ad operarsi nel loro adempimento.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: comunicazione flop. I nati sotto il segno della Vergine, nel corso di questo martedì, potrebbero notare una certa difficoltà nel far comprendere al meglio le loro ragioni, in particolar modo nel luogo di lavoro dove la comunicazione con alcuni andrà a farfalle.

11° posto Cancro: timidi. Sia che si tratti di parlare col cuore in mano all'amato bene che di affrontare una tematica pruriginosa col capo, i nati Cancro potrebbero arrivare timidi in tal senso, facendo prevalere la voglia di non scombussolare ancor di più le carte in tavola e, quindi, tenere la bocca cucita.

12° posto Scorpione: bizzosi. Nervi a fior di pelle e poca voglia del prossimo saranno probabilmente due ingredienti che condiranno il martedì di casa Scorpione, con le persone che conoscendoli preferiranno non farli scaldare ulteriormente. La settimana andrà poi migliorando e si vedrà uno Scorpione sognatore.