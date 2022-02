Il tema Alex Belli continua ad essere gettonatissimo all'interno della casa del GF Vip. In queste ultime ore, Soleil si è ritrovata a parlare dell'attore che per mesi ha tenuto banco all'interno delle vicende della casa e che continua ad alimentare polemiche con la sua tormentata situazione sentimentale.

Soleil non si è fatta problemi a sparlare di Belli e del suo modo di fare, trovando pieno appoggio da parte di Davide Silvestri e anche Barù che, con il suo solito modo di fare schietto e diretto, non ha risparmiato frecciatine al vetriolo nei confronti dell'attore.

Soleil sparla di Alex Belli al GF Vip

Nel dettaglio, nei giorni scorsi i concorrenti del GF Vip sono stati informati dall'esterno del ritorno in casa di Alex Belli.

Alcuni fan del reality show, "armati" di megafono, hanno informato Delia, Soleil e gli altri vipponi che presto ci sarebbe stato il ritorno in scena dell'attore, che ha tenuto banco per tutti questi mesi all'interno delle dinamiche del programma.

Soleil Sorge si è ritrovata così a parlare di Alex con Davide Silvestri e non ha risparmiato di dire la sua verità su quello che sta accadendo, ammettendo senza troppe esitazioni, di essere delusa da tutto quello che sta accadendo.

Davide non risparmia frecciatine contro Alex Belli

"Sta giocando troppo", ha sentenziato Soleil Sorge ammettendo che ormai non riconosce più lo stesso Alex che ha avuto modo di conoscere e frequentare all'interno della casa del GF vip.

Immediata la reazione di Davide che si è aggiunto alle critiche di Soleil, ammettendo che se dal punto di vista del gioco è stato bravo perché ha saputo tener banco con le vicende del suo tormentato amore, dal punto di vista umano non se la sente di promuoverlo come persona.

"A livello umano mi piace zero. Io non lo farei mai", ha aggiunto Davide confermando di fatto di non avere una grande stima nei confronti di Belli.

Barù stronca e sbotta contro Alex Belli al Grande Fratello Vip 6

A queste critiche nei confronti di Alex, si sono aggiunte anche le frecciatine al vetriolo di Barù che, senza troppi mezzi termini, ha ammesso di vergognarsi di tutto questo teatrino che avrebbero architettato per restare a galla nella casa del Grande Fratello Vip.

"Mi vergogno ad essere qui quando parlano, non fa parte del mio mondo"; ha sentenziato Barù che ha così sbottato nei confronti di Alex e, a questo punto, non si escludono accesi confronti con l'attore stesso nel momento in cui arriverà in casa.

"Non riesco a credere che si sia abbassato a fare un gioco del genere", ha chiosato Soleil che ormai non crede più nella buona fede di Belli e non si fa problemi a sparlare di colui che, fino a qualche settimana fa, era il suo "amico speciale" al GF Vip.