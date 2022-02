La notizia del ritorno di Alex Belli è entrata anche all'interno della casa del GF Vip. In queste ultime ore, i concorrenti protagonisti della sesta edizione, hanno ricevuto delle soffiate dall'esterno.

Qualcuno, infatti, ha spoilerato loro che ben presto ci sarà il ritorno di Alex Belli in casa e la reazione di Soleil Sorge non è stata delle migliori, tanto che l'ex protagonista di Uomini e donne ha ammesso di volersi tirare fuori da tutta questa situazione che continua a tenere banco nelle dinamiche del GF Vip.

Fuori dalla casa del GF Vip, spoilerano la notizia del ritorno di Alex Belli

Nel dettaglio, Alfonso Signorini ha proposto ad Alex Belli di ritornare nella casa di Cinecittà per qualche settimana, così da potersi confrontare "faccia a faccia" con sua moglie Delia Duran ma avere la possibilità anche di rivedere per più tempo Soleil Sorge e far chiarezza sul loro rapporto di amicizia speciale.

Una proposta che Alex ha accettato al volo e di conseguenza nel corso delle prossime puntate serali entrerà nuovamente nella casa più spiata d'Italia, pronto a tenere banco con le nuove dinamiche del suo "game".

I concorrenti protagonisti del GF Vip, fino a questo momento non sapevano nulla di questa decisione ma, ieri pomeriggio, dei fan del reality show, armati di megafono, si sono diretti all'esterno della casa ed hanno spoilerato tutto.

Delia e Soleil scoprono del ritorno di Alex al GF Vip

I vipponi, infatti, hanno sentito chiaramente le urla di alcuni fan che annunciavano l'imminente ritorno in casa di Alex Belli e chiedevano a Delia Duran di "stare attenta".

La reazione di Delia così come quella di Soleil Sorge non si è fatta attendere: le due donne non hanno nascosto che in parte si aspettavano questo possibile ritorno di Alex all'interno della casa del GF Vip, quasi per chiudere questo cerchio che ormai va avanti da diversi mesi.

Tuttavia, tra le due donne, Soleil è stata colei che ha sbottato nei confronti di Alex, ammettendo di essere stufa di questa situazione e di essersi ormai tirata fuori da questo triangolo sentimentale che tiene banco nelle dinamiche della sesta edizione.

Soleil Sorge sbotta contro Alex Belli per il suo ritorno nella casa del GF Vip

"Anche io andrò in camera, che c'entro più. Mi auguro nulla", ha sentenziato Soleil che ha così precisato che nel momento in cui arriverà Alex in casa, lei lo lascerà solo con sua moglie.

"Non si è capito che mi sono tirata fuori da questo gioco del cavolo?", ha sbottato ancora Soleil decisamente scocciata da questa situazione che ormai va avanti da diversi mesi e che ha monopolizzato l'intera sesta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.