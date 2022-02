Dopo essere stato costretto a lasciare la scuola di Amici 21 in seguito ad un pesante infortunio che lo costringerà ad un lungo stop, Mattia Zenzola è tornato attivo sui suoi profili social. Il ballerino ex allievo di Raimondo Todaro ha scritto un lungo messaggio per ringraziare tutto ma anche per spiegare cosa è successo. Ciò che emerge è un grande dispiacere per aver dovuto interrompere un percorso di crescita professionale ma anche umano. Infatti, Mattia ha dedicato un pensiero all'amico Christian Stefalli, con il quale aveva scelto un legame molto stretto.

Il ballerino su Ig: 'Il mio percorso quest'anno finisce qua'

'Il mio percorso quest’anno ad amici finisce qua', ha esordito Mattia su Instagram tenendo subito a sottolineare che solo per adesso dovrà dire addio alla scuola visto che Todaro gli ha già garantito un banco per il prossimo anno. 'Ho provato con tutte le mie forze a combattere un destino avverso che mi ha giocato un brutto scherzo, proprio quando il sogno della mia vita si era realizzato', ha proseguito Zenzola spiegando che un salto sbagliato in sala gli ha procurato un danno che lo costringerà a cure molto lunghe.

'Non ho mai perso la speranza di farcela', è andato avanti il ballerino che ha ammesso la sofferenza provata nel vedere i suoi compagni andare a lezione mentre lui stava male ed era costretto a ttrascinarsi in casetta restando da solo coi suoi pensieri.

'E poi il mio “frate”, Christian, la sua mano sempre pronta ad afferrarmi e riportarmi su quando vacillavo', ha scritto Mattia che ha ricordato i suoi compagni ma in particolare l'amico fraterno. Zenzola poi ha espresso rammarico per il fatto di non aver potuto ballare il tango con Stefanelli, che a suo vedere sarebbe stato uno spettacolo bellissimo.

Le risposte al post di Mattia

'Ringrazio Maria perché lei è fantastica, forte e dolce allo stesso tempo, lei c’è sempre per tutti', ha detto il ballerino di danze latine ringraziando il programma e la conduttrice nonché tutti coloro che lavorano dietro le quinte del talent show più longevo della tv italiana. Non sono poi mancati i ringraziamenti al maestro Todaro e a tutti i professionisti che si sono dedicati alla sua crescita.

Mattia ha concluso affermando che si impegnerà al massimo per tonare a ballare al più presto.

'Posso dire una cosa?! Già manchi tanto!!! Non mollare mai!!! tvb', ha risposto Raimondo immediatamente. Al maestro hanno fatto eco i professionisti, l'ex compagna Cosmary ma anche Giulia Stabile, per la quale Mattia aveva un debole. 'In bocca al lupo per tutto Mattia! Non mollare mai, spero che il mio banco ti porti fortuna il prossimo anno', ha scritto la fidanzata di Sangiovanni. Di certo Mattia è circondato da tanto amore: le cure e l'impegno faranno il resto.