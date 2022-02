Sophie Codegoni al centro delle polemiche a poche settimane dalla finale del GF Vip. Secondo i retroscena riportati sull'ultimo numero della rivista diretta da Alfonso Signorini, l'ex protagonista di Uomini e donne avrebbe fatto infuriare il suo stylist.

Il motivo? La persona che in questi mesi si sarebbe occupato di procurare a Sophie i vari abiti da indossare durante le puntate serali del reality show Mediaset, non sarebbe stato pagato, motivo per il quale ha scelto di interrompere la collaborazione.

Il retroscena su Sophie Codegoni: il suo stylist sarebbe furioso

Nel dettaglio, la rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini, questa settimana ha riportato un rumors legato proprio alla giovane Sophie Codegoni, tra le concorrenti più amate e al tempo stesso chiacchierate di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Prima di entrare a far parte del cast del reality show Mediaset, Sophie avrebbe scelto di affidarsi allo stylist Matteo Evandro per la scelta degli abiti da indossare nelle varie puntate di prima serata.

Ebbene, sembrerebbe che a distanza di mesi dall'inizio di questa esperienza, lo stylist di Sophie (amico intimo di Giulia Salemi, ex protagonista della passata edizione del GF Vip) sarebbe a dir poco furioso.

Sophie non avrebbe ancora pagato lo stylist: stop alla collaborazione

A quanto pare, infatti, Sophie non avrebbe provveduto a pagare lo stylist, motivo per il quale lui avrebbe scelto di interrompere la collaborazione e quindi non dovrebbe più mandarle vestiti in casa per queste ultime puntate della sesta edizione del GF Vip.

"Lo stylist non ha ricevuto un euro rispetto a quanto pattuito. Così ha scelto di interrompere la collaborazione", si legge sulle pagine della rivista di Signorini.

In attesa di scoprire cosa succederà nel corso delle prossime puntate del Grande Fratello Vip e se lo staff di Sophie riuscirà a trovare un nuovo stylist che possa curare l'immagine della ragazza, si avvicina la messa in onda del nuovo appuntamento serale.

Nuova eliminazione prevista nella diretta del GF Vip del 24 febbraio

Giovedì 24 febbraio, infatti, alle 21.40 su Canale 5 andrà in onda la diretta con Alfonso Signorini e Sophie è una di quelle concorrenti che può stare tranquilla, dato che non è in nomination.

A rischio eliminazione, questa settimana, ci sono: Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo.

Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la casa più spiata d'Italia nel corso della diretta del GF Vip del 24 febbraio, rinunciando così alla possibilità di poter accedere alla finalissima del 14 marzo, dove ci sarà la proclamazione del trionfatore assoluto di questa sesta edizione.