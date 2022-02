Le tensioni nella casa del GF Vip non mancano mai e, in queste ultime ore, Barù è apparso a dir poco infastidito dal comportamento della principessina Lulù.

Nel cuore della notte, Lulù si è fiondata all'interno della camera di letto di Barù, svegliandolo e chiedendogli aiuto per sua sorella Jessica, rivelando che la ragazza fosse in preda ad una crisi di pianto, motivo per il quale avrebbe voluto che Barù intervenisse.

Lulù sveglia Barù nel cuore della notte al GF Vip e lui sbotta

Nel dettaglio, nel cuore della notte all'interno della casa del GF Vip, Lulù si è precipitata in camera da letto di Barù e lo ha svegliato.

Il motivo? La principessina ha ammesso che sua sorella Jessica stesse piangendo nell'altra camera da letto e, per tale ragione ha chiesto al nipote di Costantino Della Gherardesca di aiutarla e di andare con lei a vedere cosa stesse accadendo.

La reazione di Barù, però, non è stata delle migliori: prima ha provato a mandar via Lulù poi si è alzato ma, alla fine, non è andato con lei in camera da Jessica.

"Ti prego sta piangendo, non so se ti importa. Puoi venire, dai", ha esclamato Lulù mentre chiedeva aiuto a Barù visibilmente infastidito dall'atteggiamento della principessina che lo ha svegliato nel cuore della notte all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Barù non gradisce l'insistenza di Lulù: tensione nella notte al Grande Fratello Vip (Video)

"Lulù basta, vai vai", ha sbottato Barù che è rimasto fermo nel suo letto mentre la principessina continuava a pregarlo di darle una mano e di andare con lei nell'altra camera da letto, sostenendo che Jessica stesse piangendo.

A quel punto, quindi, per evitare che potessero svegliarsi anche gli altri concorrenti, Barù si è alzato dal letto e ha affrontato la principessina nel salotto della casa.

Anche in questo caso, però, la reazione di Barù non è stata delle migliori: senza troppi mezzi termini, si è rifiutato di aiutare la principessina e dopo averla liquidata, è tornato di nuovo a dormire nel suo letto.

Barù e Jessica sempre più vicini nella casa del GF Vip, ma lui continua a frenare

Insomma l'atteggiamento di Lulù, questa volta, non è piaciuto a Barù che non ha accolto la sua richiesta e il suo "grido d'aiuto" per la sorella Jessica.

Intanto, settimana dopo settimana, il feeling tra Jessica e Barù cresce sempre più tra le mura domestiche del Grande Fratello Vip.

I due continuano a passare molto tempo insieme sotto i riflettori della casa di Cinecittà anche se, il nipote di Costantino Della Gherardesca, ha ribadito di non essere interessato ad una storia d'amore, motivo per il quale non si sbilancia più di tanto con la principessina Jessica Selassié.