Soleil Sorge protagonista di un episodio spiacevole all'interno della casa del GF Vip. Durante la festa di sabato sera, l'ex protagonista di Uomini e donne si è ritrovata trattenuta con forza in giardino da Alex Belli.

Una scena che ha scatenato non poche polemiche tra i fan social della trasmissione Mediaset e, a sbottare, è stata anche la mamma di Soleil che sui social ha condannato l'accaduto.

Soleil trattenuta con forza da Alex e sbotta al GF Vip

Nel dettaglio, la serata di sabato è stata particolarmente trasgressiva all'interno della casa del GF Vip.

Soleil e Delia, ad esempio, si sono lasciate andare a un bacio super appassionante che non è passato inosservato in casa ma anche tra i fan stessi del reality show.

Successivamente Soleil si è ritrovata trattenuta con forza in giardino da Alex e anche da sua moglie. L'attore ha abbracciato entrambe le donne, sentenziando di voler sentire l'energia di entrambe, ma la reazione di Soleil non è stata delle migliori.

Di fronte a questo gesto di Belli, l'ex protagonista di Uomini e donne ha reagito negativamente e ha prontamente sbottato. "Lasciami andare, mi lasciate andare? Cortesemente, ho bisogno di acqua", continuava a ripetere Soleil mentre cercava di liberarsi di Alex.

La mamma di Soleil sbotta per il gesto di Alex Belli

"Il problema sei tu che hai tirato questo ca... di muro con me", ha sbottato Alex Belli adirato per l'atteggiamento di Soleil al GF Vip. Tale situazione non ha reso contenta neppure la mamma di Soleil Sorge che, dopo aver visto questa scenata all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, ha subito reagito.

La donna ha condiviso sui social il momento in cui sua figlia veniva trattenuta da Alex, e ha aggiunto il commento: "Basta Belli!", sottolineando il fatto che anche lei come sua figlia, sarebbe stufa di tutta questa situazione e di questo teatrino che continua a tenere banco all'interno delle dinamiche del reality show.

Il confronto tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro al GF Vip

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra Alex-Delia-Soleil, in queste ultime ore l'ex protagonista di Uomini e donne è stata protagonista anche di un nuovo confronto del tutto inaspettato. Manila Nazzaro, dopo settimane di tensione e di incomprensioni con Soleil, ha scelto di riavvicinarsi di nuovo alla giovane influencer e lo ha fatto per abbattere questo muro che si è venuto a creare tra di loro.

L'ex Miss Italia ha ammesso di aver sentito la mancanza di Soleil in queste settimane e di essere amareggiata per la brutta piega che aveva intrapreso il loro rapporto di amicizia, costruito in questi cinque mesi all'interno della casa del GF Vip.