Manila Nazzaro stupisce tutti nella notte e torna da Soleil Sorge. Colpo di scena all'interno della casa del GF Vip dove, nel corso delle ore notturne, c'è stato un riavvicinamento del tutto inaspettato tra le due protagoniste di questa sesta edizione.

Dopo essersene dette di ogni colore e dopo che in queste ultime settimane si erano allontanate l'una dall'altra con accuse anche piuttosto pesanti che si sono scambiate a vicenda, tra Soleil e Manila sembra essere ritornato il sereno. A prendere l'iniziativa è stata l'ex Miss Italia.

Manila spiazza nella notte al GF Vip: ecco perché

Il clima tra Soleil e Manila, nel corso delle ultime settimane di permanenza trascorse nella casa del GF Vip non è stato dei migliori. Complice l'avvicinamento della Nazzaro a Delia Duran, l'ex protagonista di Uomini e donne si è sentita "tradita" da colei che era la sua migliore amica all'interno della casa di Cinecittà, motivo per il quale ha messo in discussione il loro rapporto.

Da quel momento in poi, tra Manila e Soleil è cominciato uno scambio di accuse e frecciatine al vetriolo, che le hanno portate a separarsi all'interno della casa. Il colpo di scena, però, è arrivato nel cuore della notte quando a prendere in mano le redini della situazione è stata Manila Nazzaro.

'Mi sei mancata tanto', Manila ritorna da Soleil

L'ex Miss Italia ha spiazzato il pubblico social che segue e commenta il GF Vip, nel momento in cui ha scelto di raggiungere Soleil Sorge e senza dirle nulla, ha cominciato ad abbracciarla, lasciandosi andare a parole cariche d'affetto e comprensione.

"Mi sei mancata tanto e lo sai.

Avevamo creato un muro, ci siamo fatte male con le parole e l'indifferenza", ha sentenziato Manila nel momento in cui ha scelto di riavvicinarsi alla ex protagonista di Uomini e donne. "Tu mi avevi girato le spalle e non riconoscevo più la mia Sole", ha aggiunto ancora Manila Nazzaro.

"Io già ieri ero pronta a prenderti la mano mentre piangevi, ma non potevo fare tutto da sola Soleil", ha esclamato Manila facendo riferimento alla crisi di pianto che ha avuto l'influencer all'interno della casa del GF Vip, per mezzo della situazione che la vede protagonista con Alex e Delia.

Soleil 'perdona' Manila Nazzaro al GF Vip

"Non siamo arrabbiate, ma entrambe deluse, che forse è anche peggio", ha dichiarato Soleil Sorge nel momento in cui ha riaccolto tra le sue braccia l'amica ritrovata. Soleil ha ribadito di esserci rimasta molto male nel momento in cui Manila si è avvicinata a Delia e l'ha lasciata sola in un momento di difficoltà.

"Tu dal mio cuore non sei mai uscita", ha chiosato Soleil confermando così la sua volontà di rimettere insieme i cocci della sua amicizia con Manila nata al GF Vip.