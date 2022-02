Nelle scorse ore Barù ha fatto i "capricci" nella casa del GF Vip e si rifiuta di cucinare la pasta prepara dalla principessina Jessica. In queste ultime ore, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha avuto dei "momenti no" all'interno del gioco, tanto da far preoccupare la principessina che si è subito messa all'opera per lui.

Jessica, infatti, notano l'atteggiamento strano di Barù ha scelto di preparargli un piatto di pasta, ma la reazione del concorrente non è stata delle migliori e si è rifiutato di mangiarla.

Jessica si preoccupa per Barù al GF Vip ma lui la 'tratta male'

Nel dettaglio, Barù continua a essere al centro delle dinamiche e delle vicende di questo Grande Fratello Vip 6 per il suo rapporto con Jessica.

La principessina, in queste ultime settimane, non ha nascosto il coinvolgimento nei confronti di Barù ammettendo di essere attratta da lui, sebbene lui abbia più volte ammesso di non voler intraprendere una relazione all'interno della casa di Cinecittà.

Sta di fatto che, nelle ultime ore, avendo visto Barù un po' giù di morale, la principessina ha scelto di preparargli un piatto di pasta, credendo di fare un gesto carino. Peccato, però, che la reazione di Barù non sia stata delle migliori.

Barù rifiuta di mangiare la pasta cucinata da Jessica al GF Vip e sbotta

Jessica, dopo aver notato che il suo compagno di avventura fosse giù di morale, si è messa ai fornelli e gli ha preparato un piatto di pasta con pomodorini e pangrattato.

"Dai assaggia una forchettata, poi la buttiamo. Dai ti prego", ha esclamato Jessica che non ha nascosto la sua amarezza per il rifiuto da parte di Barù che non ha voluto neppure assaggiare la pasta preparata dalla principessina al Grande Fratello Vip 6.

"Ma c'è il pangrattato, odio il pangrattato sulla pasta. Non mi va. Grazie per il pensiero ma dalla a qualcuno più bisognoso di me", ha sentenziato Barù, che è rimasto fermo sulla sua posizione e ha fatto segno a Jessica di portare via il piatto di pasta.

Barù polemico per la pasta cucinata da Jessica al GF Vip: 'Trovo offensivo'

"I pomodori non è stagione, il pangrattato mi fa cag...e, che ti devo dire? Vuoi che provi la pasta con i pomodori cinesi? No grazie, sono contro queste cose. Sono pro a mangiare verdure di stagione a chilometro zero", ha aggiunto Barù, con tono anche piuttosto polemico nei confronti della principessina, che aveva preparato quel piatto con ingredienti non di stagione.

"Trovo offensivo mangiare pomodori fuori stagione verso la nostra cultura, il nostro ambiente e il clima", ha chiosato Barù mentre Jessica non ha potuto fare altro che allontanarsi dalla camera da letto del GF Vip, portando via la pasta che aveva cucinato per lui.