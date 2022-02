Errore da parte della regia del GF Vip che, in queste ore, ha mandato in diretta il confessionale di Barù. Non è la prima volta che, da quando è cominciata la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, la regia commette degli errori simili.

Situazioni del genere erano capitate in passato anche con Jo Squillo e altri concorrenti ma, questa volta, a destare scalpore è il fatto che in quel confessionale Barù stesse sparlando di Jessica, con la quale in queste settimane ha stretto un buon rapporto di amicizia all'interno della casa, tanto che i fan avevano ipotizzato anche un flirt.

La regia del GF Vip sbaglia in diretta e manda in onda il confessionale di Barù

Nel dettaglio, il rapporto tra Jessica e Barù non passa inosservato all'interno della casa del GF Vip. I due si ritrovano a trascorrere molto del loro tempo insieme e, nelle ultime giornate, Jessica ha più volte ammesso di essere interessata al nipote di Costantino Della Gherardesca.

Peccato, però, che Barù non si sia mai sbilanciato più di tanto nei confronti della principessina e in queste settimane abbia più volte ribadito di non essere interessato ad intraprendere una relazione d'amore all'interno della casa di Cinecittà.

Il colpo di scena è arrivato questo pomeriggio, quando per un errore da parte della regia del GF Vip, il confessionale di Barù che doveva restare "segreto" è stato trasmesso anche in diretta streaming sul sito Mediaset Play.

Barù sparla di Jessica: il confessionale trasmesso in diretta

Di conseguenza, gli spettatori e fan che seguono il reality show in streaming, hanno avuto modo di ascoltare un minuto della conversazione tra Barù e gli autori, durante la quale il concorrente non si è fatto problemi a sparlare proprio della principessina.

Quando l'autrice ha fatto presente a Barù che questo pomeriggio Jessica si fosse avvicinata a Gianluca e che si era fatta mettere la crema sulla coscia dal nuovo arrivato, la reazione del concorrente è stata decisamente inaspettata.

"Hai capito che livelli? Poi lei mi guardava, vabbè siamo arrivati veramente... Io spero nell'amore tra Gianluca e Jessica, perché sarebbe tutto più leggero per me".

'Volevo dire una cosa brutta', Barù in confessionale contro Jessica (Clip)

"Veramente mi sento...vabbè meglio che non faccio paragoni. Volevo dire una cosa troppo brutta", ha esclamato Barù in confessionale sparlando di Jessica, mentre l'autrice provava ad indagare e a capire il pensiero.

Il confessionale di #Baru andato in onda per sbaglio😆 sulla regia2è molto più lungoMa spero che ascoltando queste parole,pressato in modo evidente,anche dagli autori,possiate mettere davvero un punto

Penso sia abbastanza PIENO

E non sa più come dirlo

Tutto molto triste#gfvip pic.twitter.com/lQ8lkQVvWa — 🟡 Tiziana sulla Luna 🤺 (@tizianasullalun) February 2, 2022

Sta di fatto che, grazie a questo errore da parte della regia di trasmettere il confessionale di Barù in diretta, si è capito chiaramente che lui non ha un reale interesse nei confronti della principessina e che difficilmente possa nascere qualcosa tra di loro in questo GF Vip.